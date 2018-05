Governo | Casaleggio | il contratto sarà votato online

Luigi Bisignani sapeva tutto : quando Gianroberto Casaleggio gli disse - 'sarà Governo Lega-M5s'. E ora su Matteo Salvini... : Luigi Bisignani lo aveva detto e scritto già nel 2005: il governo? Sarebbe stato Lega-M5s , proprio quello che sta succedendo in questi giorni. E Bisignani ne scrive su Il Tempo , ricordando quanto ...

CRISI DI Governo/ Bernabè - il 'tecnico' amico di Carrai - Renzi - e Casaleggio sr : Alcuni insospettabili lavorano contro la soluzione della CRISI. Una resistenza travestita da desistenza, fatta d'acciaio rivestito di gomma.

CRISI DI Governo/ Bernabè - il "tecnico" amico di Carrai (Renzi) e Casaleggio sr : Alcuni insospettabili lavorano contro la soluzione della CRISI. Una resistenza travestita da desistenza, fatta d'acciaio rivestito di gomma. Il ruolo di Gentiloni, Renzi e B. NICOLA BERTI(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ I poteri forti all'attacco nei vuoti di GOVERNO, di N. BertiBANCHE E POLITICA/ Il venerdì nero dei banchieri e i magistrati nell'Italia di mezzo, di N. Berti

Governo M5s-Lega - così Luigi Di Maio ha fatto saltare all'ultimo il patto tra Davide Casaleggio e Giancarlo Giorgetti : Il patto tra Davide Casaleggio e Giancarlo Giorgetti era già stato apparecchiato, il Governo M5s-centrodestra a un passo. Poi Luigi Di Maio ci ha ripensato, mandando tutto all'aria. L'accordo, scrive ...

Per Casaleggio sacrificare Di Maio val bene un Governo : L'imprenditore erede punta a un esecutivo con il centrodestra, ma Forza Italia dovrà avere solo ministri tecnici. E il candidato premier? Si può cambiare

Di Maio giovane premier? Diktat A volerlo solo Grillo e Casaleggio Vero problema per il nuovo Governo : Piero Ignazi sostiene giustamente, su “Repubblica”, che la situazione politica non si sbloccherà finché Luigi Di Maio non rinuncerà all’assurda – e costituzionalmente infondata – pretesa di essere nominato primo ministro. Una richiesta, Segui su affaritaliani.it

Di Maio giovane premier? Diktat L'imposizione di Grillo-Casaleggio Vero problema per il nuovo Governo : Piero Ignazi sostiene giustamente, su “Repubblica”, che la situazione politica non si sbloccherà finché Luigi Di Maio non rinuncerà all’assurda – e costituzionalmente infondata – pretesa di essere nominato primo ministro. Una richiesta, Segui su affaritaliani.it

Di Maio giovane premier? Un diktat L'imposizione di Grillo-Casaleggio Vero problema per il nuovo Governo : Piero Ignazi sostiene giustamente, su “Repubblica”, che la situazione politica non si sbloccherà finché Luigi Di Maio non rinuncerà all’assurda – e costituzionalmente infondata – pretesa di essere nominato primo ministro. Una richiesta, Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio e Casaleggio a Ivrea - il sondaggio anonimo : con chi vogliono andare al Governo i grillini : Tutti alla corte di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio . A Ivrea , alla 'Leopolda grillina', è andato in scena il primo grande rito di passaggio del Movimento 5 Stelle , da forza antagonista a ...

Lavoro e futuro - la kermesse Casaleggio nel segno del Governo - Polemica sull'accesso negato a giornalista : Sul palco non si parla di politica ma la politica è più che mai presente. Davide Casaleggio, novello "mecenate", ha radunato docenti universitari, esperti di Intelligenza Artificiale, magistrati, ...

Il futuro è protagonista : la kermesse Casaleggio nel segno del Governo - Polemica sull'accesso negato al giornalista Iacoboni : Sul palco non si parla di politica ma la politica è più che mai presente. Davide Casaleggio, novello "mecenate", ha radunato docenti universitari, esperti di Intelligenza Artificiale, magistrati, ...

M5S - Casaleggio : 'Il Governo dovrà aprire alla partecipazione come in Estonia' : Non dice di che colore sarà il prossimo governo Davide Casaleggio ma dice che chiunque andrà a Palazzo Chigi dovrà occuparsi di partecipazione. La piattaforma Rousseau aperta a tutti i partiti? 'Spero ...

Nel 2013 Casaleggio diceva : "Se il Movimento facesse un Governo con il Pd - io me ne andrei" : Un video scovato dal quotidiano Il Foglio racconta di come sia cambiato, inevitabilmente, in questi anni il Movimento 5 stelle. Ora alla ricerca di...

Davide Casaleggio - la doppia profezia : Elisabetta Casellati presidente e Governo centrodestra- M5s : Come finirà la partita per il prossimo governo, dopo il primo giro di consultazioni al Quirinale da Sergio Mattarella , resta un discreto mistero. Due le opzioni sul tavolo: governo M5s-Lega oppure i ...