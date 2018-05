Governo - Berlusconi : «Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale» : «Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale». Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, nel corso della sua visita alla mostra...

Governo - Berlusconi : 'Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale' : 'Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale'. Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, nel corso della sua visita alla mostra mercato Amart, alla Permanente ...

Governo Lega-M5s - Silvio Berlusconi : 'No - non mi sento tradito da Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi non si sente tradito dal segretario della Lega Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, presente a Amart, mostra mercato dell'antiquariato al Museo della Permanente a Milano, ...

sondaggi Governo m5s lega berlusconi mattarella : L’attualità politica subisce un’accelerazione improvvisa, dopo oltre due mesi di non-notizie e di giri di consultazioni finiti in un nulla di fatto insieme alle trattative tra i partiti allo scopo di formare un governo. La notizia dell’accordo tra Movimento 5 Stelle e lega dopo il “passo di lato” di Forza Italia annunciato da berlusconi è ancora troppo fresca per avere ripercussioni sui sondaggi, ...

Governo M5s-Lega - un Berlusconi per tutti : Il gioco dell’oca è finito e i due alleati naturali si sono uniti nel sacro vincolo di un matrimonio che garantisca poltrone a tutti e qualche provvedimento che non scontenti troppo la base. Il Reddito di inclusione (marcato Pd) diventerà reddito di cittadinanza e l’anticipo pensionistico (sempre marcato Pd) si chiamerà ora “abolizione riforma Fornero”. In fin dei conti, basta un poco di zucchero e la pillola va giù e i nostri prodi non avranno ...

Governo - cosa devono fare Lega e M5s per tenere fuori Berlusconi : ecco il decalogo per archiviare il delinquente : Ci sono misure che non hanno bisogno di coperture finanziarie, ma soltanto di volontà politica. Si capirà presto se il Governo Cinque Stelle-Lega riuscirà a offrire il “cambiamento” o se sarà ostaggio di Silvio Berlusconi, socio occulto della maggioranza con l’astensione promessa da parte di Forza Italia. ecco 10 punti su cui si misurerà la coerenza dei Cinque Stelle e la loro autonomia dall’ex-Cavaliere. COMMISSIONI. Andranno ai Berlusconiani ...

Marco Rizzo - la verità sul golpe del 2011 contro Berlusconi : 'Governo abbattuto perché parlava di gas con Putin' : Il leader del Partito comunista Marco Rizzo svela una teoria finora poco dibattuta sulla caduta del governo Berlusconi nel 2011. A Coffe Break su La7, Rizzo ha svelato i motivi che travolsero l'Italia ...

Governo Lega-M5S - nuovo vertice tra i leader. Salvini : "Incontro con Berlusconi? Vedremo" : Il leader del Carroccio twitta: "intellettuali radical chic, fatevene una ragione". Elsa Fornero sfida i due: "Cambiano la mia legge? Guardano al passato" Romani: "Non sarà opposizione benevola" - di ...

Governo - Romani : Berlusconi ancora decisivo. "Non sarà opposizione benevola" : Il senatore azzurro spiega la linea. "Garanzie? Solo per il Paese" Fitoussi: Governo da rispettare. "Bocciato dalla Ue, ma legittimo" Governo Lega-M5S, premier né giallo né verde. E meno di 20 ...

Governo - il M5S e l'ombra insidiosa di Berlusconi : i 10 punti da inserire nel programma per affondare il Cavaliere : C'è preoccupazione nel corpo del M5S per quanto sta accadendo, ed è inutile negarlo. I lavori in corso per la formazione di un Governo con la Lega di Matteo Salvini vengono seguiti da molti militanti ...

Governo - Travaglio : “Salvini e Di Maio? Non si credano più furbi di Berlusconi. Si guardino il film di Sorrentino” : “Berlusconi? Con lui è impossibile rinnovare l’Italia ed è impossibile intaccare quegli interessi criminali, lobbistici, corporativi che hanno sempre trovato protezione sotto le ali di Berlusconi e di un pezzo del Pd“. Sono le parole di Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, nel corso di Otto e Mezzo (La7). “La Lega e il M5S sono i due partiti più estranei a un certo mondo di lobby” – continua ...

Travaglio : “Berlusconi fuori da Governo M5s-Lega? Bisogna aspettare nome premier e ministri per capire se è così” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a Otto e Mezzo (La7) si sofferma sull’accordo di governo tra M5s e Lega e sul via libera di Berlusconi. E puntualizza: “Siamo davanti a un ossimoro. E’ evidente che c’è qualcosa che non ci viene detto. Per quale motivo Berlusconi per due mesi ha sparato a palle incatenate contro un’alleanza tra Salvini e M5s e adesso improvvisamente dà il via libera al governo, lasciando intatto il ...

Governo - Roberto Calderoli verso un ministero : una nomina decisiva per mantenere l'asse con Berlusconi e Forza Italia : E tra loro potrebbe spuntare una vecchia volpe della politica: il leghista Roberto Calderoli , per inciso presente al tavolo delle trattative tra i due partiti. Secondo Il Tempo , infatti, l'ex ...