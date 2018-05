Google | in arrivo tre smartwatch a marchio Pixel Linfa vitale per il sistema Wear Os

Google I/O : dall’Assistente alle Mappe - valanga di novità in arrivo : ROMA – Nuove funzioni per Gmail, un restyling di News, personalizzazione delle Mappe. Ma, soprattutto, un notevole miglioramento dell’Assistente. Sono queste alcune delle tante novità presentate da Google nella prima giornata di Google I/O, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori. Gli aggiornamenti saranno effettivi nel corso delle prossime settimane/mesi. Assistente Google Intelligenza artificiale al servizio […] L'articolo ...

Assistente Google : tutte le novità in arrivo svelate al Google I/O di maggio 2018 : Durante l’evento Google I/O di maggio 2018 sono state svelate tutte le novità che presto saranno applicate all’Assistente Google sugli smartphone Android: i dettagli.L’Assistente Google vi ricordo è stata una delle principali novità rilasciate da Google sul proprio sistema operativo mobile Android nel 2016, e oggi durante l’evento I/O del colosso americano sono state svelate tutte le novità che verranno aggiunte ...

Google Duo si aggiorna alla versione 33 e suggerisce l’arrivo di nuove feature : Google Duo si aggiorna alla versione 33 e porta indizi su nuove feature che potrebbero arrivare nelle prossime versioni. In particolare, si tratta della conferma di "lettura" di messaggi video e audio inviati tramite l'app di Google e della possibilità di impostare tre diversi livelli di effetto bokeh durante le video-chiamate. L'articolo Google Duo si aggiorna alla versione 33 e suggerisce l’arrivo di nuove feature proviene da ...

HMD chiarisce la promo di Google Home Mini con Nokia 6.1 e l’arrivo di Nokia 7 Plus : Uscita e promozioni di Nokia 6.1 e Nokia 7 Plus? Abbiamo chiesto maggiori informazioni a HMD Global Italia e vi raccontiamo tutto. L'articolo HMD chiarisce la promo di Google Home Mini con Nokia 6.1 e l’arrivo di Nokia 7 Plus proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome come Microsoft Edge : in arrivo il supporto ai driver Precision Touchpad : Uno dei vantaggi attuali nell’usare Microsoft Edge come browser predefinito consiste nella navigazione a dir poco perfetta tramite le gesture del Touchpad. Ciò è dovuto al fatto che Edge supporta i driver Precision Touchpad di Windows 10, i quali consentono un controllo molto preciso delle gesture e delle funzioni multi-touch. Senza tali driver, l’esperienza risulterebbe nettamente peggiore con dei movimenti lenti, imprecisi e ...

Google Duo per Android si aggiorna alla versione 30 e anticipa alcune novità in arrivo : Analizzando il codice della nuova versione di Google Duo sono state scovate alcune feature che dovrebbero essere presto messe a disposizione di tutti gli utenti L'articolo Google Duo per Android si aggiorna alla versione 30 e anticipa alcune novità in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Google Foto si aggiorna : in arrivo un nuovo editor per i video : Ancora una volta l'aggiornamento di Google Foto non porta novità visibili, ma ne nasconde alcune sotto il cofano: un nuovo editor per i video, miglioramenti alla ricerca e altro ancora. L'articolo Google Foto si aggiorna: in arrivo un nuovo editor per i video proviene da TuttoAndroid.

Le Routine sono in arrivo su Google Assistant - ecco come funzioneranno : Le Routine, che consentiranno di eseguire più azioni con un singolo comando personalizzato, si preparano ad arrivare su Google Assistant per Android e Google Home: ecco come funzioneranno! L'articolo Le Routine sono in arrivo su Google Assistant, ecco come funzioneranno è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Per Google Drive è in arrivo una nuova interfaccia organizzata secondo l’intelligenza artificiale : È in dirittura d'arrivo un nuovo aggiornamento per Google Drive. Il noto servizio di archiviazione e di condivisione godrà a breve di una nuova interfaccia basata sull'intelligenza artificiale. Ne gioveranno soprattutto coloro i quali utilizzano il cloud per lavoro e necessitano di più ordine nella categoria "Condivisi con me", sezione oggetto dell'aggiornamento. L'articolo Per Google Drive è in arrivo una nuova interfaccia organizzata secondo ...