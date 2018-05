Google Duplex | dovrebbe esserci un avvertimento quando parliamo con una macchina?

auto senza conducente Google duplex : Le telefonate di Google, di cui abbiamo parlato un paio di giorni fa, continuano a far discutere e parecchio. È giusto che un umano si trovi a parlare al telefono con l’assistente vocale di Google, praticamente un robot animato da un potente sistema di intelligenza artificiale, senza saperlo? Pensando anzi di parlare con un altro essere umano? No per molti, al punto che Google nelle ultime ore per fronteggiare le critiche ...

Google Duplex è l'intelligenza artificiale che sembra umana - : Google Duplex è la nuova intelligenza artificiale in grado di effettuare prenotazioni tramite telefonate Il gigante tecnologico ha presentato al mondo Google Duplex , un'intelligenza artificiale che ...