Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : Julien Guerrier raggiunge Lucas Bjerregaard in testa. Settimi Francesco Laporta e Andrea Pavan! : C’è ancora un duo al comando del Rocco Forte Sicilian Open 2018 dopo il secondo giro. Uno dei due membri della coppia è sempre il danese Lucas Bjerregaard, raggiunto dal francese Julien Guerrier. Il transalpino ha trovato una gran giornata sul percorso del Verdura Resort di Sciacca (Agrigento), chiudendo in crescendo con un eagle e tre birdie nelle seconde nove, senza perdere nemmeno un colpo in 36 buche. Oggi ha girato in 65 colpi, 6 ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : Lucas Bjerregaard e Ryan Evans al comando con due colpi di vantaggio. Francesco Laporta 14° : Due uomini al comando dopo il primo giro del Rocco Forte Sicilian Open 2018. Lucas Bjerregaard e Ryan Evans hanno chiuso la prima giornata in 65 colpi, ovvero 6 sotto il par del percorso del Verdura Resort di Sciacca (Agrigento). Per entrambi è stata decisiva la fase finale del round: il danese ha infilato tre birdie nelle ultime tre buche (sette in totale), mentre l’inglese ha chiuso con un birdie alla 16 e un eagle alla 18. I due leader ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : prima tappa in Italia per lo European Tour nella splendida cornice di Agrigento : Lo European Tour sbarca in Italia. Al Verdura Resort di Sciacca, in provincia di Agrigento, va in scena il Rocco Forte Sicilian Open, torneo giunto alla seconda edizione. Un appuntamento che nel 2017 ha riscosso grande successo tra giocatori e addetti ai lavori, che hanno gradito particolarmente la spettacolarità del percorso. Quest’anno la magia si ripeterà, inaugurando un mese di maggio decisivo per il Golf Italiano, perché il 31 sarà la ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : tutti gli italiani in gara ad Agrigento. Matteo Manassero guida un folto gruppo : Maggio sarà un mese decisivo per il Golf italiano. Lo European Tour, infatti, farà tappa due volte nel nostro paese e la prima di queste sarà in questo weekend: al Verdura Resort di Sciacca, in provincia di Agrigento, andrà in scena il Rocco Forte Sicilian Open. Un appuntamento importante non solo per gli appassionati italiani, che avranno modo di vedere da vicino il meglio del Golf europeo, ma anche per i giocatori: la colonia azzurra ad ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : il percorso e le 18 buche di Agrigento ai raggi X : Si rinnova l’appuntamento con il Rocco Forte Sicilian Open, prima tappa italiana del circuito dell’European Tour 2018 giunta alla sua terza edizione. Il torneo, che prevede un montepremi da 1 milione di euro, si svolgerà tra giovedì 10 e domenica 13 maggio nella splendida cornice del Verdura Resort a breve distanza da Sciaccia, in provincia di Agrigento, all’interno di una valle di uliveti situata sulla costa sud-occidentale ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open Agrigento 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il gioco comincerà al mattino , gli orari verranno comunicati soltanto il giorno precedente, e le fasi salienti di ogni giornata verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su ...