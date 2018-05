Gli errori di Donnarumma e le colpe di chi gli sta intorno

Terrorismo - cellule al-Nusra : blitz e arresti da CaGliari a Brescia/ Video - metodo Hawala per trasferire soldi : blitz anti-Terrorismo in tutta Italia: al-Nusra, 14 arresti con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:36:00 GMT)

Serie A Milan - Fassone rincuora Donnarumma dopo Gli errori in Coppa Italia : MilanO - Il Milan fa quadrato attorno a Gianluigi Donnarumma . Marco Fassone questa mattina, al rientro della squadra da Roma, si è intrattenuto con il portiere all'aeroporto di Malpensa e lo ha ...

Al-Nusra - blitz anti-terrorismo da CaGliari a Brescia/ Video - “jihadisti finanziati con traffico migranti” : blitz anti-terrorismo in tutta Italia: Al-Nusra, 14 arresti con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 13:32:00 GMT)

Terrorismo - supporto a cellule e formazioni jihadiste/ Video - 14 arresti : “Jabhat al-Nusra meGlio dell’Isis” : Terrorismo, 14 arresti in diverse regioni d’Italia: finanziamenti ai qaedisti siriani Jabhat al-Nusra. Nuovo colpo delle forze dell'ordine nella lotta al Terrorismo di stampo islamico(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:14:00 GMT)

“Due papere che neanche all’oratorio”. Gli errori di Donnarumma raccontati dai giornali : Per molti sarebbe dovuta essere la notte del passaggio di consegne. I guantoni del grande vecchio, Gianluigi “Gigi” Buffon, passati a quelli della giovane promessa, Gianluigi “Gigio” Donnarumma. Ma per il portiere del Milan, la finale di Coppa Italia, è stata una notte da dimenticare, piena di errori e figuracce. La Juventus, dopo un primo tempo a corrente alternata, si è scatenata calando il poker e ...

Milan - Gattuso deluso : 'Gli errori? Forse per troppa pressione' : ROMA - ' Gli errori si pagano, ma per 55 minuti la squadra ha fatto quello che doveva. Però la sconfitta è da accettare'. Rino Gattuso ha espresso a Raiuno la sua delusione per il pesante ko nella ...

Mattarella ricorda vittime terrorismo : democrazia miGlior antidoto a violenza : ...della giornata dedicata alle vittime del terrorismo.Il capo dello Stato ha voluto ricordare gli italiani che hanno perso la vita "in alcune delle tragedie che hanno colpito diverse regioni del mondo: ...

Terrorismo. Mattarella : democrazia miGlior antidoto alla violenza : "Non dimenticare significa anche fare i conti con questa storia che ha attraversato la vita della Repubblica e ha messo a dura prova quella costruzione democratica - sottolinea il Capo dello Stato - che il popolo italiano è riuscito a erigere dopo la Liberazione e che la Costituzione ha reso un patrimonio di valori, non soltanto di norme giuridiche"

SiviGlia : 'Troppi errori arbitrali - la Champions ci spetta di diritto' : Un'esperienza unica per un giocatore: 'E' una competizione che regala emozioni perché sai che hai gli occhi di tutta Europa addosso e che affronti i migliori club del Mondo'. Per questo non va ...

Google parla delle sue emoji - riconoscendo Gli errori commessi : Il Google I/O 2018 si sta svolgendo proprio ora a Mountain View, dove il CEO di Google ha ironicamente ufficializzato una particolare modifica al sistema Android che ha fatto molto discutere diversi mesi fa. Ecco di cosa si tratta! L'articolo Google parla delle sue emoji, riconoscendo gli errori commessi proviene da TuttoAndroid.

Caos Forza Italia : partito lacerato Silvio terrorizzato dalle elezioni Si vota a luGlio? Incubo 5%. Inside : Tutto e il contrario di tutto. La mossa del governo "neutrale" e "di servizio" di Sergio Mattarella spiazza Forza Italia e Silvio Berlusconi. Mentre tutti pensavano già al voto a luglio sotto l'ombrellone, il leghista Giancarlo Giorgetti esce allo scoperto chiedendo... Segui su affarItaliani.it

Da Sarri a De Laurentiis pesano più Gli errori dello strapotere Juve : Il Napoli non ha passato la nottata. Due partite, un punto, cinque gol incassati, troppi, il segnale di un crollo, di un cedimento non soltanto psicologico. E poi, attorno alla squadra e all'...