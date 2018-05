Giro d' Italia 2018 | tappa 7 | le pagelle di Angelo Costa

Classifica Giro d'Italia 2018 / Simon Yates resta maglia rosa - Bennet sfata il tabù piazzamenti (7^ tappa) : Classifica Giro d’Italia 2018 : la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates leader, la settima tappa Pizzo Praia a Mare non dovrebbe causare scosse (oggi 11 maggio)(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 20:58:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 : Sam Bennett - l’eterno piazzato sfata il tabù e si impone a Praia a Mare : Sam Bennett ha rotto quasi una maledizione nella settima tappa del Giro d’Italia 2018 , riuscendo a trionfare sul traguardo di Praia a Mare e conquistando così la prima vittoria in un Grande Giro , nonché la più importante della sua carriera. “Mi sento sollevato grazie a questa prima vittoria in un Grand Tour. Ci sono andato vicino così tante volte al Giro …”. Ha parlato così il velocista irlandese al termine della tappa ed effettivamente ha ...

La Fondazione Umberto Veronesi Charity Partner del Giro d’Italia : Fondazione Umberto Veronesi ritorna al Giro d’Italia in veste di Charity Partner e per comunicare al pubblico maschile l’importanza della prevenzione contro numerose patologie che ancora oggi colpiscono molti uomini. Con questa iniziativa Giro d’Italia e Fondazione vogliono essere in prima linea per testimoniare l’eccellenza della ricerca scientifica italiana e, in modo semplice ma rigoroso, spiegare come la ricerca scientifica ...