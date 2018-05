Giro d' Italia 2018 Streaming video e diretta tv | percorso e orari 7^ tappa Pizzo-Praia

Giro d’Italia in tv - settima tappa Pizzo-Praia a Mare : come vederla in tv e diretta streaming. Orario e programma : Oggi (venerdì 11 maggio) si correrà la settima tappa del Giro d’Italia 2018, 159 km da Pizzo a Praia a Mare. Il percorso di questa frazione è quasi interamente pianeggiante e torneranno quindi in scena i velocisti, che sulla carta si giocheranno la vittoria in un classico sprint di gruppo. L’uomo da battere sarà Elia Viviani, che andrà a caccia del terzo successo in questo Giro, dopo quelli ottenuti a Tel Aviv ed Eilat. Proveranno ad ...

Giro d’Italia - Mitchelton in trionfo sull’Etna Video : Se un anno fa l’arrivo sull’Etna aveva deluso le tante aspettative, stavolta la tappa con il finale sul vulcano siciliano ha regalato grande spettacolo e emozioni. Gli scalatori della Mitchelton Scott si sono presi tutto il proscenio, con Jhoan Esteban Chaves che dopo essersi inserito in una fuga da lontano ha staccato tutti per poi essere raggiunto nel finale dal compagno di squadra Simon Yates. Il britannico si è tolto di ruota con apparente ...

Giro d’Italia - un compagno di Dumoulin multato per un colpo proibito Video : Il finale della quinta tappa del Giro d’Italia ha riservato emozioni forti e non solo per l’aspetto più puramente agonistico. La vittoria è andata a Enrico Battaglin, al ritorno al successo dopo ben quattro anni, ma un po’ più nelle retrovie si è consumato un episodio che ben racconta la concitazione e la bagarre che si vive nei finali di corsa, soprattutto quando il percorso è accidentato come nelle tappe siciliane. Il gruppo si è frastagliato ...

Giro d’Italia 2018 - il borsino dei big dopo l’Etna. Yates esplode - Dumoulin favorito - Froome e Aru affaticati - Pozzovivo c’è! : L’Etna ha espresso i primi verdetti al Giro d’Italia 2018, il primo arrivo in salita non ha deluso le aspettative e le prime gerarchie si sono delineate. Uno strepitoso Simon Yates si è preso la maglia rosa e ha fatto la differenza, gli altri big sono arrivati insieme ma con diversi stati d’animo. Di seguito il borsino dei big che ambiscono alla vittoria finale. SIMON Yates. La rivelazione, una vera sorpresa esplosa ...

Giro d’Italia 2018 - Mitchelton Scott e il vantaggio delle due punte per lo scacco matto. Simon Yates ed Esteban Chaves da sogno : La Mitchelton Scott ha mostrato i muscoli in occasione della sesta tappa del Giro d’Italia 2018, la scalata dell’Etna ha premiato i gialloneri con i propri capitani capaci di confezionare una doppietta da sogno: Esteban Chaves e Simon Yates hanno fatto saltare il banco entusiasmando tutti gli appassionati e facendo capire a tutti gli avversari che andranno seriamente presi in considerazione per il successo finale. Lo scalatore ...

Giro d'Italia 2018 : Tom Dumoulin - salita di potenza. Resta il favorito con la cronometro come asso nella manica : Il campione del mondo a cronometro, che ha già vestito il simbolo del primato nella prima frazione di Gerusalemme, ha preferito gestirsi e non incappare in pericolosi fuorigiri, visto che mancano ...

Giro d’Italia 2018 : Tom Dumoulin - salita di potenza. Resta il favorito con la cronometro come asso nella manica : Era uno dei corridori più attesi e non ha deluso le aspettative: Tom Dumoulin Resta molto probabilmente, non solo per i bookmakers, il favorito del Giro d’Italia 2018. Il detentore del Trofeo Senza Fine ha convinto anche in cima all’Etna, sede del primo arrivo in salita della Corsa Rosa. L’olandese si è gestito al meglio, non è riuscito a controllare uno scatenato Simon Yates, che è volato a raggiungere il compagno di squadra ...

Giro d’Italia 2018 : Simon Yates nuovo gioiello britannico. In salita vola - può davvero sognare la maglia rosa? : Un allungo impressionante, per andarsi a prendere la maglia rosa concedendo al compagno Esteban Chaves la vittoria di tappa. Oggi Simon Yates si è candidato sul campo al successo finale del Giro d’Italia 2018, con una prova di forza negli ultimi due chilometri, in cui ha lasciato sul posto tutti gli avversari creando un buco di quasi 30” rispetto a tutti gli altri big. Fino ad ora, diciamolo, non aveva mai dato l’impressione di ...

Giro d'Italia - Yates nuova maglia rosa sull'Etna - tappa al compagno Chaves : All'Osservatorio Astrofisico dell'Etna brillano le stelle di Esteban Chaves e Simon Yates, giovani capitani dello stesso team - la Mitchelton-Scott - che vive così una giornata di gloria in cima al ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Sono contento - importante non perdere tanto. Mi manca ritmo - ma sto sempre meglio” : Fabio Aru è arrivato insieme a Chris Froome, Tom Dumoulin e Thibaut Pinot sul traguardo posto all’Osservatorio Astrofisico dell’Etna. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha limitato i danni nei confronti degli altri big ma la sua gamba non è parsa eccezionale: ha sofferto quando Domenico Pozzovivo e l’olandese hanno tentato di attaccare, poi stringendo i denti è rientrato e si è salvato ma le sensazioni non sono delle migliori. Il ...

Giro d’Italia 2018 : quando si torna in montagna dopo l’Etna? Mercogliano e Campo Imperatore - arbitri della lotta per la maglia rosa : bisogna attaccare! : Il primo arrivo in salita ha naturalmente rivoluzionato la classifica del Giro d’Italia. L’Etna non ha deluso le aspettative e ci ha regalato grandi emozioni, i 15 chilometri conclusivi della sesta tappa hanno espresso le prime gerarchie della Corsa rosa e non sono mancate le sorprese: Simon Yates è scattato nell’ultimo tratto dell’ascesa e ha staccato tutti gli altri big conquistando meritatamente la maglia rosa. Il ...

Giro d’Italia 2018 : Astana - tanto rumore per nulla. Miguel Angel Lopez non incide : L’Astana è stata protagonista per gran parte della sesta tappa del Giro d’Italia 2018, ma il risultato finale non è stato quello sperato dalla formazione kazaka. Nella fuga di 28 corridori partita dopo 50 km, l’Astana era una delle poche squadre a non essere rappresentata e ciò ha costretto gli uomini di Aleksander Vinokurov a lavorare per riprendere i fuggitivi. A circa 60 km dal traguardo si sono messi infatti in testa al gruppo per ...