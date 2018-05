Giro d’Italia 2018 | l’elenco dei ritirati Tutti gli abbandoni Fuori Andrea Guardini

Chaves vince sull’Etna - Yates è la nuova Maglia Rosa del Giro D’Italia : Il corridore Colombiano ha preceduto sul traguardo Yates e Pinot Il corridore Colombiano Esteban Chaves (Mitchelton – Scott) ha vinto la sesta

Giro d’Italia 2018 - ottava tappa Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Sabato 11 maggio si correrà la Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, ottava tappa del Giro d’Italia 2018. In programma il secondo arrivo in salita: dopo l’Etna si torna a salire, si arriverà al Santuario in una delle grandi classiche della Corsa Sud al sud. L’ascesa conclusiva è pedalabile ma i big potrebbero muoversi per guadagnare secondi preziosi. Questa frazione attraverserà ben tre Regioni: la Calabria, la Basilicata e ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : Pizzo Calabro-Praia a Mare. Torna in scena Elia Viviani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro d’Italia 2018, 159 chilometri tra Pizzo Calabro e Praia a Mare. Dopo le fatiche delle tre tappe in Sicilia la carovana rosa Torna sul continente e soprattutto Torna a strizzare l’occhio ai velocisti con una frazione adattissima alle ruote veloci, attese al terzo sprint della corsa dopo Tel Aviv ed Eilat nella seconda e terza frazione in Israele. In ...

Giro d’Italia 2018 - Giovanni Visconti : “Ho visto la morte in faccia - l’ho scampata. Che incidente con l’ammiraglia della Groupama” : Giovanni Visconti è incappato purtroppo in un bruttissimo incidente durante la Caltanissetta-Etna, sesta tappa del Giro d’Italia 2018. Il siciliano ha infatti tamponato un’auto della Groupama e si è ferito come ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: “Ho visto la morte in faccia“. Il 35enne ha riportato abrasioni e ferite su tutta la parte sinistra del corpo (spalla, gomito, anca, ginocchia, caviglia): “Si andava a ...

Giro d’Italia : 7° Tappa Pizzo > Praia a Mare : Storica doppietta in cima all’Etna per la squadra australiana della Mitchelton – Scott, con Esteban Chaves e Simon Yates, quest’ultimo nuova maglia rosa. Ordine di Arrivo 6° Tappa 1 – Esteban Chaves (Mitchelton – Scott) – 169 km in 4h16’11”, media 39,581 km/h 2 – Simon Yates (Mitchelton – Scott) s.t. 3 – Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) a 26? CLASSIFICA GENERALE 1 […]

Giro d’Italia 2018 - ottava tappa Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : La Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, ottava tappa del Giro d’Italia 2018, è in programma sabato 12 maggio. Si preannuncia una tappa particolarmente avvincente e appassionante che regalerà grande spettacolo: il secondo arrivo in salita di questa Corsa Rosa, dopo quello sull’Etna, potrebbe scombussolare ulteriormente la classifica generale. Sull’ascesa conclusiva che porta al Santuario potrebbero muoversi i big anche se ...

Giro d’Italia 2018 - settima tappa Pizzo Calabro-Praia a Mare : tornano in scena i velocisti. Elia Viviani l’uomo da battere : tornano in scena i velocisti nella settima tappa del Giro d’Italia 2018, che presenta un percorso quasi interamente pianeggiante di 159 km da Pizzo Calabro a Praia a Mare. Sulla carta vedremo quindi un classico sprint di gruppo, ma il finale potrebbe regalare anche qualche sorpresa. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della settima tappa del Giro d’Italia. Percorso La tappa si snoda quasi interamente sulla ...

Giro d’Italia 2018 oggi (11 maggio) - settima tappa Pizzo-Praia a Mare : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi venerdì 11 maggio si corre la Pizzo-Praia a Mare, settima tappa del Giro d’Italia 2018. La frazione di 159 chilometri è davvero molto semplice, dovrebbe concludersi con una volata secondo i pronostici della vigilia: i velocisti hanno già puntato questo appuntamento che si svolgerà interamente sulla costa tirrenica della Calabria, tra le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza. Elia Viviani è il grande favorito della vigilia, ...

LIVE Giro d’Italia 2018 - la tappa di oggi in DIRETTA : Pizzo Calabro-Praia a Mare - orari e comuni attraversati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Pizzo Calabro-Praia a Mare, settima tappa del Giro d’Italia 2018. Dopo l’arrivo in salita sull’Etna che ha scombussolato la classifica generale, si riparte con una frazione molto semplice riservata ai velocisti: ci si snoderà sulla costa tirrenica della Calabria, annunciata la volata con Elia Viviani super favorito per la vittoria dopo la doppietta firmata in Israele. Gli uomini di ...

Giro d’Italia in tv - settima tappa Pizzo-Praia a Mare : come vederla in tv e diretta streaming. Orario e programma : Oggi (venerdì 11 maggio) si correrà la settima tappa del Giro d’Italia 2018, 159 km da Pizzo a Praia a Mare. Il percorso di questa frazione è quasi interamente pianeggiante e torneranno quindi in scena i velocisti, che sulla carta si giocheranno la vittoria in un classico sprint di gruppo. L’uomo da battere sarà Elia Viviani, che andrà a caccia del terzo successo in questo Giro, dopo quelli ottenuti a Tel Aviv ed Eilat. Proveranno ad ...

Giro d’Italia 2018 - il borsino dei big dopo l’Etna. Yates esplode - Dumoulin favorito - Froome e Aru affaticati - Pozzovivo c’è! : L’Etna ha espresso i primi verdetti al Giro d’Italia 2018, il primo arrivo in salita non ha deluso le aspettative e le prime gerarchie si sono delineate. Uno strepitoso Simon Yates si è preso la maglia rosa e ha fatto la differenza, gli altri big sono arrivati insieme ma con diversi stati d’animo. Di seguito il borsino dei big che ambiscono alla vittoria finale. SIMON Yates. La rivelazione, una vera sorpresa esplosa ...

Giro d’Italia 2018 - Mitchelton Scott e il vantaggio delle due punte per lo scacco matto. Simon Yates ed Esteban Chaves da sogno : La Mitchelton Scott ha mostrato i muscoli in occasione della sesta tappa del Giro d’Italia 2018, la scalata dell’Etna ha premiato i gialloneri con i propri capitani capaci di confezionare una doppietta da sogno: Esteban Chaves e Simon Yates hanno fatto saltare il banco entusiasmando tutti gli appassionati e facendo capire a tutti gli avversari che andranno seriamente presi in considerazione per il successo finale. Lo scalatore ...

Giro d’Italia 2018 : Tom Dumoulin - salita di potenza. Resta il favorito con la cronometro come asso nella manica : Era uno dei corridori più attesi e non ha deluso le aspettative: Tom Dumoulin Resta molto probabilmente, non solo per i bookmakers, il favorito del Giro d’Italia 2018. Il detentore del Trofeo Senza Fine ha convinto anche in cima all’Etna, sede del primo arrivo in salita della Corsa Rosa. L’olandese si è gestito al meglio, non è riuscito a controllare uno scatenato Simon Yates, che è volato a raggiungere il compagno di squadra ...

Giro d’Italia 2018 : Simon Yates nuovo gioiello britannico. In salita vola - può davvero sognare la maglia rosa? : Un allungo impressionante, per andarsi a prendere la maglia rosa concedendo al compagno Esteban Chaves la vittoria di tappa. Oggi Simon Yates si è candidato sul campo al successo finale del Giro d’Italia 2018, con una prova di forza negli ultimi due chilometri, in cui ha lasciato sul posto tutti gli avversari creando un buco di quasi 30” rispetto a tutti gli altri big. Fino ad ora, diciamolo, non aveva mai dato l’impressione di ...