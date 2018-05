Giro d’Italia 2018 | le pagelle della settima tappa | Elia Viviani interrompe la striscia

La Fondazione Umberto Veronesi Charity Partner del Giro d’Italia : Fondazione Umberto Veronesi ritorna al Giro d’Italia in veste di Charity Partner e per comunicare al pubblico maschile l’importanza della prevenzione contro numerose patologie che ancora oggi colpiscono molti uomini. Con questa iniziativa Giro d’Italia e Fondazione vogliono essere in prima linea per testimoniare l’eccellenza della ricerca scientifica italiana e, in modo semplice ma rigoroso, spiegare come la ricerca scientifica ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Attaccherò quando avrò l’occasione”. Simon Yates : “Devo essere continuo” : Spezzata l’egemonia di Elia Viviani. Sam Bennett ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia 2018 da Pizzo Calabro a Praia a Mare, regalando alla Bora-Hansgrohe la prima vittoria nell’edizione numero 101 della corsa rosa. Come di consueto i corridori hanno rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni Rai. Questo il commento di Bennett poco dopo aver conquistato il successo: ”Sono molto felice, sono andato molto vicino ...

Giro d’Italia 2018 - risultato settima tappa. Sam Bennett beffa Elia Viviani e trionfa a Praia a Mare : L’irlandese Sam Bennett interrompe il domino in volata di Elia Viviani al Giro d’Italia 2018. Il velocista della Bora – Hansgrohe ha trionfato nella settima tappa, 159 km da Pizzo Calabro a Praia a Mare, beffando negli ultimi proprio il veneto. Bennett dopo tanti piazzamenti di rilievo riesce così a cogliere il primo successo in un Grande Giro. La Maglia Rosa resta saldamente sulle spalle del britannico Simon Yates, che non ha corso ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Elia Viviani incrementa il vantaggio nella Maglia Ciclamino : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia dopo la settima tappa, giunta in volata a Praia a Mare. Maglia Ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 178 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 100 3 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 73 4 ITA MARECZKO Jakub WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 65 5 CAN BOIVIN Guillaume ISRAEL CYCLING ACADEMY 52 6 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC ...

Giro d’Italia 2018 - ottava tappa Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI (VENERDI’ 11 MAGGIO) La Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, ottava tappa del Giro d’Italia 2018, è in programma sabato 12 maggio. Si preannuncia una tappa particolarmente avvincente e appassionante che regalerà grande spettacolo: il secondo arrivo in salita di questa Corsa Rosa, dopo quello sull’Etna, potrebbe scombussolare ulteriormente la classifica generale. ...

Classifica generale Giro d’Italia 2018 - settima tappa : Simon Yates resta in testa - non cambia nulla nella top-10 : Non cambia nulla nella settima tappa del Giro d’Italia 2018 in chiave Classifica generale: Simon Yates conserva la Maglia Rosa conquistata con lo splendido attacco di ieri sull’Etna. In una frazione completamente pianeggiante non ci sono stati sconvolgimenti in graduatoria. Classifica generale Giro d’Italia 2018 1 GBR Yates Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 22h 46’ 19” 0’ 16” 3 COL CHAVES ...

Giro d’Italia - ‘L’uomo a pedali’ e la strada per Rigopiano : È un bel giorno di primavera e sono sulla strada che va a Farindola, in Abruzzo, provincia di Pescara. Dallo scorso settembre, la percorro tutte le mattine alle sette e mezza per arrivare alle scuole medie dove insegno. Sia che si passi da Penne o da Montebello, la carreggiata è pessima perché evidentemente la manutenzione latita da diversi anni: la via è ridotta da frane, dissestata con alcuni tratti in cui la terra la copre completamente; ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (12 maggio) : Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (sabato 12 maggio) si correrà l’ottava tappa del Giro d’Italia 2018, 209 km da Praia a Mare a Montevergine di Mercogliano. Il secondo arrivo in salita di questa edizione porterà i corridori fino ai 1.260 metri del Santuario di Montevergine. L’ascesa finale è pedalabile ma lunga, infatti sono 17 km con una pendenza media attorno al 5%. Potrebbe essere quindi una buona occasione per gli scalatori per recuperare secondi preziosi in ...

Giro d’Italia 2018 - la prima volta di Red Bull : L’Etna osserva innevato il gruppo che pedala all’uscita di Catania. Il Giro d’Italia è tornato a casa, dopo tre tappe in Israele, per farsi riabbracciare dalla sua gente. Via Etnea, le strade di Palazzolo Acreide, Giarratana, Vizzini e CaltaGirone sono invase dalla gente che esce di casa per salutare la carovana. Il sole picchia forte in Sicilia e dei ragazzi distribuiscono lattine per dissetare il pubblico. Dentro ci sono le ...

Giro d’Italia 2018 - l’elenco dei ritirati. Tutti gli abbandoni. Fuori Andrea Guardini : Di seguito l’elenco completo con Tutti i ritirati del Giro d’Italia 2018 e i ciclisti che hanno abbandonato la Corsa Rosa. Il primo a lasciare il gruppo è stato il bielorusso Kanstantsin Siutsou della Bahrain Merida, infortunatosi durante la ricognizione della cronometro individuale a Gerusalemme. Giro D’ITALIA 2018: Tutti I RITIRATI 7a tappa: Edoardo Zardini (Wilier – Selle Italia) 6a tappa: Rudiger Selig ...

Chaves vince sull’Etna - Yates è la nuova Maglia Rosa del Giro D’Italia : Il corridore Colombiano ha preceduto sul traguardo Yates e Pinot Il corridore Colombiano Esteban Chaves (Mitchelton – Scott) ha vinto la sesta

Giro d’Italia 2018 - ottava tappa Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Sabato 11 maggio si correrà la Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, ottava tappa del Giro d’Italia 2018. In programma il secondo arrivo in salita: dopo l’Etna si torna a salire, si arriverà al Santuario in una delle grandi classiche della Corsa Sud al sud. L’ascesa conclusiva è pedalabile ma i big potrebbero muoversi per guadagnare secondi preziosi. Questa frazione attraverserà ben tre Regioni: la Calabria, la Basilicata e ...