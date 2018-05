Giro d' Italia 2018 | chi ' comanda' tra Yates e Chaves?

Giro d’Italia 2018 - l’elenco dei ritirati. Tutti gli abbandoni. Fuori Andrea Guardini : Di seguito l’elenco completo con Tutti i ritirati del Giro d’Italia 2018 e i ciclisti che hanno abbandonato la Corsa Rosa. Il primo a lasciare il gruppo è stato il bielorusso Kanstantsin Siutsou della Bahrain Merida, infortunatosi durante la ricognizione della cronometro individuale a Gerusalemme. Giro D’ITALIA 2018: Tutti I RITIRATI 7a tappa: Edoardo Zardini (Wilier – Selle Italia) 6a tappa: Rudiger Selig ...

Classifica Giro d'Italia 2018 / Simon Yates in maglia rosa - tutto pronto per la Pizzo Praia a Mare (7^ tappa) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates leader, la settima tappa Pizzo Praia a Mare non dovrebbe causare scosse (oggi 11 maggio)(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:48:00 GMT)

101°edizione del Giro d'Italia - la Polizia ancora una volta a fianco della carovana rosa : L'Aquila - E’ partito da Catania, dopo le prime tappe in territorio estero, il 101° Giro d’Italia e ad accompagnarlo, come sempre, c’è la Polizia Stradale impegnata nei servizi di scorta dei ciclisti per tutta la manifestazione fino alla tappa finale di Roma, il 27 maggio prossimo, per un totale di circa 3.600 Km. Gli operatori della Polizia Stradale sono 41, di cui 27 motociclisti, 12 operatori in auto tra cui la nuova Alfa Romeo ...

Passa il Giro d'Italia - scuole chiuse martedì 15 maggio a Teramo : Teramo - In coincidenza con il Passaggio della tappa numero 10 della corsa ciclistica Giro d'Italia (Penne - Gualdo Tadino), in programma per martedì prossimo 15 maggio, sarà sospesa l'attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado, esclusi gli asili nido. Il Passaggio della corsa interesserà il territorio comunale nel seguente percorso: Strada Statale 150 da Basciano - Strada Provinciale 19/a - Frazione di ...

Tappa a Campi Imperatore del Giro d'Italia - le strade interdette alla circolazione il 12 e13 maggio : L'Aquila - In vista dell’arrivo della Tappa del Giro d’Italia a Campo Imperatore di domenica 13 maggio il Comune dell’Aquila rende noto che, a seguito della riunione tenuta in Prefettura nel pomeriggio di ieri, verrà predisposta la chiusura al traffico veicolare della strada che conduce dal bivio situato nei pressi dei cosiddetti ruderi di Sant’Egidio (nelle vicinanze della Fossa di Paganica) fino al piazzale di Campo Imperatore ...

VIABILITA' Giro D'ITALIA - Provvedimenti in vigore in città il 17 e 18 maggio 2018 : GIRO D'ITALIA a Ferrara: le modifiche al traffico per la partenza della 13ma tappa della corsa ciclistica 11-05-2018 / Giorno per giorno In occasione della partenza da Ferrara, venerdì 18 maggio 2018 ,...

Giro d'Italia 2018 - 10^ tappa Penne-Gualdo Tadino : percorso e diretta tv Video : Nella giornata di martedì 15 maggio 2018, dopo il secondo giorno di riposo, il 101° Giro d’Italia [Video] ripartira' con una frazione che attraversera' l’Appennino. La 10ª tappa della corsa di Ciclismo sara' la più lunga di questa edizione. Si andra' da Penne a Gualdo Tadino, con un percorso di 239 Km abbastanza tortuoso e costellato di brevi salite. Il finale, però, sara' pianeggiante e adatto ai velocisti. Nell’attesa di scoprire cosa accadra' ...

Chaves vince sull’Etna - Yates è la nuova Maglia Rosa del Giro D’Italia : Il corridore Colombiano ha preceduto sul traguardo Yates e Pinot Il corridore Colombiano Esteban Chaves (Mitchelton – Scott) ha vinto la sesta

CLASSIFICA Giro D'ITALIA 2018 / Maglia rosa e altre graduatorie : Carapaz in bianco (7^ tappa - oggi 11 maggio) : CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018: la Maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates leader, la settima tappa Pizzo Praia a Mare non dovrebbe causare scosse (oggi 11 maggio)(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:53:00 GMT)

Giro d'Italia 2018 - 10^ tappa Penne-Gualdo Tadino : percorso e diretta tv : Nella giornata di martedì 15 maggio 2018, dopo il secondo giorno di riposo, il 101° Giro d’Italia ripartirà con una frazione che attraverserà l’Appennino. La 10ª tappa della corsa di ciclismo sarà la più lunga di questa edizione. Si andrà da Penne a Gualdo Tadino, con un percorso di 239 Km abbastanza tortuoso e costellato di brevi salite. Il finale, però, sarà pianeggiante e adatto ai velocisti. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in gara, ...

Giro d’Italia 2018 - ottava tappa Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Sabato 11 maggio si correrà la Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, ottava tappa del Giro d’Italia 2018. In programma il secondo arrivo in salita: dopo l’Etna si torna a salire, si arriverà al Santuario in una delle grandi classiche della Corsa Sud al sud. L’ascesa conclusiva è pedalabile ma i big potrebbero muoversi per guadagnare secondi preziosi. Questa frazione attraverserà ben tre Regioni: la Calabria, la Basilicata e ...

Inaugurata in Franciacorta la Mostra del brianzolo Maurizio Delmati sul Giro d'Italia : Lo ha detto l'Assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, all'inaugurazione della Mostra fotografica '2 Ruote in Rosa' di Maurizio Delmati e della scultura commemorativa ...

Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (7^ tappa - oggi 11 maggio) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates leader, la settima tappa Pizzo Praia a Mare non dovrebbe causare scosse (oggi 11 maggio)(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:10:00 GMT)

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : Pizzo Calabro-Praia a Mare. Torna in scena Elia Viviani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro d’Italia 2018, 159 chilometri tra Pizzo Calabro e Praia a Mare. Dopo le fatiche delle tre tappe in Sicilia la carovana rosa Torna sul continente e soprattutto Torna a strizzare l’occhio ai velocisti con una frazione adattissima alle ruote veloci, attese al terzo sprint della corsa dopo Tel Aviv ed Eilat nella seconda e terza frazione in Israele. In ...