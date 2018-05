Giorgia Meloni entra nella maggioranza gialloverde come Ministro

Giorgia Meloni - faccia a faccia con Luigi Di Maio : Da ore si rincorrono le voci di uno spostamento di Fratelli d'Italia verso un accordo con Lega e Movimento 5 Stelle. ieri, a chi le chiedeva se il suo partito avrebbe votato la fiducia all'esecutivo ...

Governo - Guido Crosetto cambia la maggioranza : 'Giorgia Meloni sarebbe ottimo ministro' : "Io ministro del prossimo Governo? Per carità, vi ringrazio, ma no, proprio, no. Ho visto che lo hanno scritto anche i giornali: li ritaglierò per i miei figli, così da poterglieli far vedere quando ...

Giorgia Meloni : 'Il nostro via libera al governo Lega-M5S dipende dal premier e da tre 'sì' e tre 'no'' : Giorgia Meloni entra nel dibattito sul sostegno al governo che Matteo Salvini e Luigi Di Maio si apprestano a varare nel fine settimana. E lo fa su Facebook, con una nota in cui elenca i contenuti-...

Giorgia Meloni fissa le sue condizioni per sostenere un governo M5S-Lega : "Ci chiedono se sosterremo o no il governo 5 Stelle-Lega. Voglio rispondere a questa domanda pubblicamente e non con trattative sotterranee che non ci sono mai appartenute. In primo luogo la nostra scelta non può prescindere da chi sarà il presidente del Consiglio, perché è evidente che chi guida il governo ne caratterizza l'azione". Lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che prosegue: ...

Giorgia Meloni : 'Governo in confusione - l'orientamento è l'opposizione' : 'Il governo nasce in grande confusione '. Per questa ragione Giorgia Meloni avrebbe deciso di stare all'opposizione. Secondo una indiscrezione dell' Adnkronos dopo una lunga assemblea dei parlamentari ...

Giorgia Meloni - l'accordo tra Salvini e Di Maio terremota Fratelli d'Italia. Tre strade e la voce : anche loro al governo? : Il patto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per un governo politico con la 'non sfiducia' di Forza Italia manda in tilt Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni . Il partito, da sempre contrario all'...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Sergio Mattarella : 'No ai governi nati in laboratorio' : 'All'Italia non serve un governo neutrale ma un governo capace di schierarsi con gli italiani', dichiara Giorgia Meloni , che commenta a caldo le dichiarazioni di Sergio Mattarella al termine delle ...

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : il retroscena dal vertice del centrodestra : Il centrodestra sull'orlo della rottura, ancora una volta. Ma ora il tempo sta per scadere e l'aut auto non è di Luigi Di Maio , ma di Sergio Mattarella . A poche ore dall'ultimo giro di consultazioni,...

Giorgia Meloni sul nigeriano che aggredisce donne a Roma : 'Ecco la mia soluzione' : Orrore a Roma: un nigeriano ha aggredito due donne in strada a Roma, in viale Manzoni. Un'aggressione immotivata di un senza fissa dimora, per la quale è stato subito arrestato. Durissimo il commento ...

Giorgia Meloni - la profezia nera : 'Facciamo ciò che serve agli italiani o ci inseguiranno con i forconi' : Il balletto delle consultazioni continua: domani, lunedì 7 maggio, quello che potrebbe essere l'ultimo atto di un estenuante gioco delle parti. Un gioco che ha stufato Giorgia Meloni , la quale lo ...

Giorgia Meloni : 'L'incarico a noi : in Parlamento cinquanta voti li troviamo' : 'Se si vuole continuare a parlare con il M5S sono disponbile a non considerare ostili i loro voti ma parliamoci chiaro: per governare insieme bisogna fare un accordo a monte sulla legge elettorale e ...

Lodi - l'ospedale Islam friendly/ Solo donne in corsie femminili - Giorgia Meloni : "No a Sharia in Italia" : l'ospedale di Lodi ha varato un nuovo protocollo pro Islam: stop a membrane suine per le protesi e Solo personale femminile per le pazienti. E Giorgia Meloni attacca su Facebook...(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:18:00 GMT)

Giorgia Meloni - delirio islamico all'ospedale di Lodi : 'Mai la sharia in Italia' : Una storia assurda. Peccato che sia vera. A sollevare il caso è Il Cittadino , ripreso da Giorgia Meloni su Facebook. Il punto è che un ospedale di Lodi ha imposto lo stop alle membrane di origine ...

Matteo Salvini - 'o la va o la spacca' : governo da solo - vince la linea di Giorgia Meloni : I retroscena su Matteo Salvini si sprecano. Il Corriere della Sera riferisce di estremi tentativi per convincere Luigi Di Maio a fare un governo, ma la linea dominante è che stavolta il leader della ...