Gianluca Vacchi la star del web da 11 milioni di followers si lancia nel mondo della

Gianluca Vacchi lascia la Sardegna e fa il deejay in giro per il mondo : «Villa in affitto a 270mila euro al mese» : ... optional inclusi: 'Il deejay e blogger Gianluca Vacchi, dopo oltre vent'anni, non trascorrerà le vacanze nella sua amata Sardegna perché impegnato a far date in discoteca in tutto il mondo - svela '...

Luigi Favoloso - dubbi su Patrizia : 'Se è stata con Gianluca Vacchi - come faccio a piacerle io?' : Primi dubbi di Luigi Favoloso sull'onestà dei sentimenti di Patrizia Bonetti. Pare infatti che l'ex fidanzato di Nina Moric fosse l'unico nella casa del Grande Fratello a non conoscere il passato ...

Patrizia Bonetti fidanzato : la vita privata della concorrente del GF 2018 ex di Gianluca Vacchi : Patrizia Bonetti ha un fidanzato! La concorrente del Grande Fratello 2018 ha vuotato il sacco pubblicamente e ha rivelato cosa succede realmente nella sua vita privata: è fidanzata, o comunque c'è una persona che potrebbe diventare il suo fidanzato e che sta frequentando. Potrebbe essere una sorpresa per qualcuno, soprattutto per chi ha seguito di tanto in tanto la diretta e l'ha vista avvicinarsi a Luigi Favoloso; e non dimentichiamo che la ...

Gianluca Vacchi ha un nuovo amore - ecco chi è : Potrebbe essere tempo di una nuova fiamma per Gianluca Vacchi , imprenditore bolognese noto più per le sue avventure sui social network che per le sue attività professionali. Il 50enne si sarebbe ...

Da Dani Alves a Falcao - le superstar del calcio nel nuovo videoclip di Gianluca Vacchi : Diversi calciatori hanno partecipato al nuovo brano "Love", destinato a diventare un tormentone estivo

Gianluca Vacchi si sposa a settembre/ Nozze con una misteriosa nobildonna : scandalo per la famiglia di lei : Gianluca Vacchi si sposa a settembre: Nozze con una misteriosa nobildonna, scandalo per la famiglia dal sangue blu, ecco dove si sarebbero conosciuti e le ultime indiscrezioni.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:06:00 GMT)

Nozze all'orizzonte per Gianluca Vacchi : Gianluca Vacchi a settembre convolerà a Nozze. Il ricco imprenditore che per tutta l'estate del 2017 ci ha deliziati con i suoi video pubblicati tramite il suo profilo Instagram, ha delle importanti novità in vista da rivelarci che sembrano un vero e proprio colpo di scena arrivate proprio in procinto di una nuova stagione estiva. Appenderà così il cappello al chiodo e si dedicherà ad essere un marito premuroso, ma sono già in tanti ha chiedersi ...

Gianluca Vacchi sposa una nobildonna? : Gianluca Vacchi lascia la Miss per tornare con la ex, Giorgia Gabriele La storia tra l'imprenditore e Ariadna Gutierrez è ormai al capolinea Colpo di scena in casa Gianluca Vacchi. Il milionario imprenditore, 50 anni all'anagrafe e una camionata di follower sui social, sarebbe pronto ad appendere l'anello al chiodo. Ne è sicuro il settimanale Spy.prosegui la letturaGianluca Vacchi ...

Gianluca Vacchi si sposa a Settembre : l’ultimo gossip : Gianluca Vacchi, matrimonio a Settembre con una nobildonna: clamoroso gossip Gianluca Vacchi sta sempre sul pezzo e l’ultimo gossip non fa altro che confermarcelo. Il noto e milionario imprenditore sa sempre come finire sulle riviste di gossip. Questa volta, però, le cose sembrano essere molto più serie. È l’ultimo numero del settimanale Spy a regalarci […] L'articolo Gianluca Vacchi si sposa a Settembre: l’ultimo gossip ...

Patrizia Bonetti fidanzata? La vita privata della concorrente del GF 2018 ex di Gianluca Vacchi : Patrizia Bonetti è fidanzata? La vita privata della concorrente del Grande Fratello 2018 sta facendo già chiacchierare, tutto a causa dei suoi ex fidanzati famosi, Gianluca Vacchi in primis. La ragazza si è presentata come una "figlia di papà", ama spendere e fare la bella vita, perciò possiamo immaginare come abbia conosciuto Vacchi, dato che dovrebbero appartenere allo stesso ambiente. E vivono anche nella stessa zona, più o meno. Le foto di ...

PATRIZIA BONETTI/ Da Gianluca Vacchi a Claudio D'Alessio : tutti gli amori della gieffina (Grande Fratello 15) : PATRIZIA BONETTI è la figlia di papà del Grande Fratello 2018: ricca, viziata e snob, sta ricevendo pesanti critiche. A Mattino Cinque il processo contro di lei.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:40:00 GMT)