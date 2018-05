GF 2018 | gli sponsor abbandonano e Aida Nizar torna su Instagram

NoiPA - assegno nucleo familiare sospeso dal 1° luglio 2018 : cosa fare : L’assegno per il nucleo familiare NoiPA viene sospeso automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2018. E’ così per tutti i lavorstori pubblici e privato che lo ricevono. Ogni anno, bisogna rinnovare la domanda per continuare a percepirlo. NoiPA invierà agli interessati (se non l’ha già fatto), apposita comunicazione, in cui invita a rinnovare la domanda. […] L'articolo NoiPA, assegno nucleo familiare sospeso dal 1° luglio 2018: ...

Taekwondo - Europei 2018 : Simone Crescenzi e Simone Alessio eliminati agli ottavi di finale : Dopo il bel bronzo di Vito Dell’Aquila nella giornata di apertura degli Europei 2018 di Taekwondo in corso di svolgimento a Kazan (Russia), oggi l’Italia non riesce a brillare e i due azzurri impegnati terminano la propria corsa nelle prime battute. C’è infatti stata poca gloria per Simone Crescenzi e Simone Alessio, entrambi eliminati agli ottavi di finale nelle categorie 63kg e 68kg. Simone Alessio, Campione d’Europa ...

La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio - quinta puntata : stasera venerdì 11 maggio 2018 : Altri quindici concorrenti pronti a salire sul palco del people-show di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

F1 2018 - dove conviene acquistare i biglietti delle gare per risparmiare : Il portale Cuponation.it ha analizzato i prezzi delle gare. Differenze evidenti (media di 39,89 euro) tra l'acquisto sul sito ufficiale della F1 e sulla pagina del circuito. L'articolo F1 2018, dove conviene acquistare i biglietti delle gare per risparmiare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Ken Umano - Rodrigo Alves/ Barbara D'Urso innamorata : "Meraviglioso" (Grande Fratello 2018) : Rodrigo Alves, il Ken Umano ringrazia tutti sui social dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello 2018 e si prepara a tornare nel salotto di Barbara D'Urso.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:57:00 GMT)

Eurovision 2018 - tante eurostars fra gli spokesperson : Italia venticinquesima - Portogallo ultimo : ... da Sofia, Grecia- Olyna , Olympia, Xenopoulou conduttrice , da Atene, Ungheria Bence Forró conduttore , da Budapest, Montenegro Natasa Sotra direttrice di un programma di scienza e infanzia alla ...

Giro d’Italia 2018 - l’elenco dei ritirati. Tutti gli abbandoni. Fuori Andrea Guardini : Di seguito l’elenco completo con Tutti i ritirati del Giro d’Italia 2018 e i ciclisti che hanno abbandonato la Corsa Rosa. Il primo a lasciare il gruppo è stato il bielorusso Kanstantsin Siutsou della Bahrain Merida, infortunatosi durante la ricognizione della cronometro individuale a Gerusalemme. Giro D’ITALIA 2018: Tutti I RITIRATI 7a tappa: Edoardo Zardini (Wilier – Selle Italia) 6a tappa: Rudiger Selig ...

Classifica Giro d'Italia 2018 / Simon Yates in maglia rosa - tutto pronto per la Pizzo Praia a Mare (7^ tappa) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates leader, la settima tappa Pizzo Praia a Mare non dovrebbe causare scosse (oggi 11 maggio)(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:48:00 GMT)

Annunciati nuovi concerti di Arisa nel 2018 - 8 date in estate da nord a sud Italia : info e biglietti : Annunciati concerti di Arisa nel 2018: la cantante sarà in tour nel corso dell'estate, da nord a sud Italia. Fresca di partecipazione in giuria esterna ad Amici di maria De Filippi e attualmente al lavoro su un nuovo album di inediti, la cantante sarà in tournée anche quest'anno: sono stati Annunciati ben 8 concerti di Arisa nel 2018, tra giugno, luglio ed agosto. La cantante si esibirà il 19 maggio a Castelraimondo in provincia di ...

Anticipazioni Amici 2018 - il serale : gli ospiti del 12 maggio : Svelati gli ospiti della sesta puntata del serale di Amici 2018 in onda sabato 12 maggio in prima serata su Canale 5: si tratta de Il Volo e Michelle Hunziker Cresce la tensione ad Amici 2018. Il talent show di Canale 5 entra nel vivo con la sesta puntata del serale con la sfida ancora aperta tra Carmen e Emma e nuove possibili eliminazioni. Dopo la disfatta della scorsa settimana che ha visto Luca, Valentina, Zic e Matteo abbandonare la scuola, ...

Consigli Fantacalcio 37° giornata Serie A 2017/2018 : chi schierare e chi evitare : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, ecco i nostri Consigli Fantacalcio. Manca davvero un niente al termine della Serie A, e del Fantacalcio, ma noi comunque non vi lasciamo soli, torna la nostra guida Consigli Fantacalcio. Cercheremo di aiutarvi a schierare la migliore formazione, azzeccando eventuali bonus che possano farvi vincere di nuovo. Andiamo con ...

PAOLO FOX/ Oroscopo oggi 11 maggio 2018 : i segni di terra in balia di amore e critiche - e gli altri? : Oroscopo di PAOLO Fox di oggi 11 maggio 2018. Previsioni segno per segno: momento in crescendo per i Gemelli, per il Leone weekend positivo per i sentimenti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:08:00 GMT)

VIABILITA' MILLE MIGLIA - Provvedimenti in vigore mercoledì 16 maggio 2018 : MILLE MIGLIA a Ferrara: le modifiche al traffico per il passaggio delle auto storiche in città 11-05-2018 / Giorno per giorno In occasione del passaggio a Ferrara, mercoledì 16 maggio 2018, delle ...

Migranti - crollo degli sbarchi : -78% nel 2018 - -94% a maggio : Crolla il numero dei Migranti che sbarcano sulle coste italiane. Nei primi 11 giorni di maggio ne sono arrivati 481 contro i 7.877 dello stesso periodo del 2017 , -94%, . Più in generale, dal primo ...