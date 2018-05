GF 2018 | gli sponsor abbandonano e Aida Nizar torna su Instagram

Mandiamo gli auguri di buona Festa della mamma 2018 con frasi - video - immagini e GIF : Ci sono buone notizie per i tanti utenti che cercano l'idea giusta per fare gli auguri di buona Festa della mamma 2018, visto che oggi vogliamo riprendere quanto è stato introdotto nella giornata di ieri, mostrandovi a conti fatti quelle che ad oggi riteniamo le migliori immagini, frasi, GIF e video disponibili qui all'interno. Quali sono i contenuti più adatti che si possono inviare tramite Facebook e Whatsapp domani 13 maggio? L'ulteriore ...

Che tempo che fa : gli ospiti di domenica 13 maggio 2018 : Che tempo che fa: ospiti domenica 13 maggio 2018 Cosa aspettarsi dalla puntata di Che tempo che fa di domenica 13 maggio 2018? Diciamo pure che l’elenco degli ospiti è lunghetto. Questa settimana, in studio da Fabio Fazio, ci sono Milly Carlucci, Luca Argentero, Claudio Amendola, Paolo Sorrentino e Toni Servillo. Il nuovo appuntamento col […] L'articolo Che tempo che fa: gli ospiti di domenica 13 maggio 2018 proviene da Gossip e Tv.

Taekwondo - Europei 2018 : arriva la seconda medaglia azzurra! Daniela Rotolo vola in semifinale nei -67 kg : L’Italia conquista la seconda medaglia agli Europei 2018 di Taekwondo, in corso di svolgimento a Kazan (Russia). Nella terza giornata di gare Daniela Rotolo ha rispettato le grandi aspettative della vigilia e approda in semifinale nei -67 kg, dove affronterà la campionessa in carica, la britannica Lauren Williams. Il bronzo, in ogni caso, è già garantito. La 20enne azzurra ha aperto il proprio torneo direttamente al secondo turno, dove ha ...

Mille Miglia 2018 - Il percorso e tutto quello che c'è da sapere sulla Freccia Rossa - FOTO GALLERY : La Freccia Rossa si prepara a partire: la trentaseiesima rievocazione storica della Mille Miglia prenderà il via mercoledì 16 maggio. Nei quattro giorni di kermesse, 450 vetture con altrettanti equipaggi di 36 nazioni affronteranno i 1.743 chilometri del consueto percorso Brescia-Roma-Brescia, che vi sveliamo nella nostra galleria.Il Biscione. LAlfa Romeo - la più rappresentata tra le Case presenti, con 47 vetture - celebra ...

DIRETTA SBK 2018 / Superbike info streaming video e tv : Rea in pole position. La griglia di partenza Gp Italia : DIRETTA Sbk 2018: info tv e streaming video di Fp4, Superpole e gara 1 del Gp d'Italia, quinto appuntamento del mondiale della Superbike. Tutti in pista a Imola!.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:16:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 : Quota100 - ecco le nuove misure al vaglio del Governo Video : Dopo l'intesa raggiunta fra la Lega e il Movimento 5 Stelle sulla formazione del nuovo esecutivo, si comincia a lavorare sui temi che dovrebbero portare a nuove misure in campo previdenziale e sull'argomento lavoro e giovani. Flat tax, pensioni, migranti e sgravio fiscale; [Video] sono questi i principali nodi da sciogliere come contenuto nei programmi elettorali dei due partiti risultati vincitori nelle ultime elezioni politiche. Trovata intesa ...

Karate - Europei 2018 : Sara Cardin medaglia di bronzo! Decisivo uno yuko a 13 secondi dalla fine contro la tedesca Bitsch : E sono due! L’Italia porta a casa un altro bronzo agli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). A realizzare l’impresa stavolta è stata una superba Sara Cardin, che ha sconfitto la tedesca Bitsch nella finale per il terzo posto della categoria -55 kg, portando a casa una sfavillante medaglia continentale che va ad arricchire il suo già invidiabile palmarès. Decisivo per l’azzurra è stato uno yuko a 13” dalla fine di un ...

Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (8^ tappa - oggi 12 maggio) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates leader, l'ottava tappa potrebbe riservare emozioni a Montevergine di Mercogliano (oggi 12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:00:00 GMT)

Consigli Fantacalcio 37a Giornata Serie A 2017-2018 : E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 37a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli sul Fantacalcio Giornata dopo Giornata, suggerendovi Consigliati […] L'articolo Consigli Fantacalcio 37a ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Spagna 2018 - lotta per la pole position (Barcellona Montmelò) : Griglia di partenza Formula 1, Gran Premio Spagna 2018 Barcellona Montmelò: la lotta per la pole position, Vettel e la Ferrari quest’anno già a quota tre(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:00:00 GMT)

LIVE Giro d'Italia 2018 in DIRETTA : la tappa di oggi Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano. Attesa per l'arrivo in salita : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dell'ottava tappa del Giro d'Italia 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa tappa. Appuntamento alle 11.30 . Buon ...

Mondiali calcio 2018 - i giocatori più pagati. Gli stipendi e i contratti pubblicitari. Che lotta tra Cristiano Ronaldo e Messi : I Mondiali 2018 di calcio saranno indubbiamente uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e dove gireranno sostanziose somme in denaro. L’interesse attorno a questa rassegna iridata è elevatissimo, tutte le più grandi aziende del Pianeta puntano gli occhi su questo appuntamento per farsi pubblicità, una vetrina impareggiabile che garantisce visibilità nei confronti di ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : la tappa di oggi Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano. Attesa per l’arrivo in salita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2018, 209 km da Praia a Mare a Montevergine di Mercogliano. La prima parte del percorso non presenta particolari difficoltà, ma negli ultimi 50 km potrebbe davvero esplodere la corsa. A Salerno la strada inizia a salire a gradoni verso i 1.260 metri del Santuario di Montevergine, che sarà il secondo arrivo in salita di questa edizione. L’ascesa conclusiva misura ...

Mondiali Russia 2018 gruppo D : girone di ferro - l'Argentina avrà la meglio? - Ultime Notizie Flash : Mondiali Russia 2018 gruppo D: girone di ferro, l'Argentina avrà la meglio? Ecco la nostra analisi sul gruppo D