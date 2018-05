: #Gentiloni da #Fazio: 'Dire 'no' a Mattarella significa dire 'no' all'Italia'. #Gentiloni, forse che da Mattarella… - NicolaMorra63 : #Gentiloni da #Fazio: 'Dire 'no' a Mattarella significa dire 'no' all'Italia'. #Gentiloni, forse che da Mattarella… - RaiNews : #Governo, #Gentiloni : 'Dire 'no' a Mattarella significa dire 'no' all'Italia' dice ospite a Che Tempo che Fa. Esec… - StefanoFassina : Caro @CarloCalenda dal 2014, Pil e occupazione Italia crescono metà della media €-zona, come negli ultimi 25 anni.… -

L'Europa sta vivendo "un momento di incertezza" e "facciamo fatica a tradurre le ambizioni in passi avanti concreti". Così il premier, chiudendo i lavori di "The State of the Union". Poi un monito: "Sono convinto che la stragrande maggioranza deglini non vogliaare dall'impegno europeo, confido che questa rotta continui nella navigazione dell'imminente nuovo governo". E' "una rotta obbligata", chi vuole portare l'altrove farà i conti "con la nostra storia". E no a "illusorie" risposte sovraniste.(Di venerdì 11 maggio 2018)