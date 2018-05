Gentiloni | gli italiani non vogliono deragliare dalle Ue Populisti pericolosi

Gentiloni : Italia non deragli da Ue : 19.02 L'Europa sta vivendo "un momento di incertezza" e "facciamo fatica a tradurre le ambizioni in passi avanti concreti". Così il premier Gentiloni, chiudendo i lavori di "The State of the Union". Poi un monito: "Sono convinto che la stragrande maggioranza degli Italiani non voglia deragliare dall'impegno europeo, confido che questa rotta continui nella navigazione dell'imminente nuovo governo". E' "una rotta obbligata", chi vuole portare ...

Gentiloni : prossimo governo non deragli da Ue - rotta obbligata : Questa è l'Italia e chi vorrebbe portarla altrove dovrebbe fare i conti non con una bagarre politica ma con la nostra storia e la nostra identità. …

Paolo Gentiloni lancia un segnale a M5S e Lega : "Gli italiani non vogliono deragliare dall'Europa - chi la vuole portare altrove farà i conti con la storia" : Nel giorno in cui Lega e 5 Stelle continuano a trattare sul programma di governo, arriva da Firenze, dove è in programma "State of the Union", il monito del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sulla necessità che l'Italia resti ancorata al progetto europeo. "Sono convinto - ha chiosato Gentiloni - che la stragrande maggioranza degli italiani non voglia deragliare da quello che è uno dei pilastri costituenti del nostro ...

Renzi dice che se si vota presto Gentiloni sarà il candidato a presidente del Consiglio del PD : Ma dice che non vuole «tirarlo per la giacchetta» The post Renzi dice che se si vota presto Gentiloni sarà il candidato a presidente del Consiglio del PD appeared first on Il Post.

Nel Pd scatta il panico del voto a luglio : "Sì al governo di Mattarella". L'idea di Gentiloni frontman della prossima campagna : Doccia gelata. Lo stato maggiore del Pd non se l'aspettava questa accelerazione sul voto anticipato già a luglio. Sotto shock: dal Nazareno, dove Maurizio Martina fa il punto con gli altri dirigenti dopo l'ultimo giro di consultazioni con Sergio Mattarella al Quirinale, fino a Firenze, dove Matteo Renzi trascorre la giornata. L'unica debole speranza per evitare le urne in estate la dà il presidente della Repubblica con la sua mossa ...

Elezioni anticipate l'8 luglio? Il Partito Democratico punta tutto sul Gentiloni bis : Partito Democratico in subbuglio dopo la ventilata ipotesi di nuove Elezioni da convocare giù a luglio per uscire dallo stallo politico e dare...

“Che tempo che fa” – Ventottesima puntata del 6 maggio 2018 – Gentiloni - Bocelli - Luca Zingaretti - Anna Tatangelo tra gli ospiti : Che tempo che fa propone questa sera la Ventottesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventottesima puntata del 6 maggio 2018 – Gentiloni, Bocelli, Luca Zingaretti, ...

De Benedetti sullo stallo politico : "La soluzione migliore è che resti Gentiloni" : "Penso che la cosa migliore per l'Italia sia rimandare alle Camere il governo Gentiloni". È l'opinione di Carlo De Benedetti, imprenditore ed editore, intervistato da Lilli Gruber al Festival della tv di Dogliani. "La cosa più logica sarebbe un governo Gentiloni che va in Parlamento a chiedere la fiducia per rifare la legge elettorale", ha detto."Io non dico cosa farà il presidente ma la cosa migliore per l'Italia è ...

Gentiloni : 'Italia ha bisogno di migranti'. Salvini : 'Chiamategli un medico' : Ancora non si sono arresi. Nonostante le batoste elettorali prese in serie, per i dem dire che l'Italia ne ha piene le tasche , e non solo quelle, di immigrazione ed immigrati è ancora sacrilego. Così,...

Canada - Gentiloni : vicino a famiglie : 12.36 "L'Italia è vicina alle famiglie colpite, alla città di Toronto e al Canada". Così, in un messaggio su Twitter, il presidente del Consiglio Gentiloni trasmette la sua vicinanza al popolo canadese, per l'attentato di Toronto, compiuto da un uomo 25enne di origine armena che alla guida di un furgone ha travolto e ucciso ieri sera 10 persone e ne ha ferite altre 16.

Gentiloni : "Stiamo con gli Usa. Attacchi col gas - niente dubbi" : Si butta sull'Onu anche il presidente dei senatori Toninelli, che vorrebbe farne addirittura 'la sede della riflessione sulle sorti del mondo', e che si barcamena tra Trump e Putin: ok, gli Usa 'sono ...

Siria - Gentiloni : «Italia non neutrale. Siamo coerenti alleati degli Usa». I russi : «Trovato laboratorio chimico» : Il premier riferisce in Aula sulla crisi Siriana dopo l’intervento di Usa, Francia e Gran Bretagna. Intanto i militari russi dicono di aver trovato un laboratorio usato dai miliziani per fabbricare armi chimiche

Siria - Gentiloni sta con gli Usa e il cattivo è Assad. Ma essere alleati vuol dire succubi? : Il presidente Paolo Gentiloni ha appena terminato di parlare al Senato per fornire alcune delucidazioni circa la guerra in Siria e la posizione dell’Italia. Mentre parlava del “criminale regime” di Assad (come lo ha definito Donald Trump) guardavo Giorgio Napolitano che gli era di fronte. Nel marzo 2009 l’allora presidente della Repubblica in visita a Damasco sostenne: “Esprimo apprezzamento per l’esempio di laicità e ...