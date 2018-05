GB | GINECOLOGA SBAGLIA IL PARTO E DECAPITA NEONATO Al via il processo | evitò il cesareo

Gb - GINECOLOGA SBAGLIA e decapita neonato per evitare cesareo : a processo : Doveva essere il posto più sicuro del mondo. Si è rivelato un incubo". A quattro anni di distanza la notizia è tornata alla ribalta per l'apertura del processo presso il Medical Practitioners ...

Gb - GINECOLOGA SBAGLIA e decapita neonato per evitare cesareo : a processo : Gb, ginecologa sbaglia e decapita neonato per evitare cesareo: a processo Gb, ginecologa sbaglia e decapita neonato per evitare cesareo: a processo Continua a leggere L'articolo Gb, ginecologa sbaglia e decapita neonato per evitare cesareo: a processo proviene da NewsGo.