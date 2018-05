Gaza | 1 morto e 36 feriti nei nuovi scontri al confine

Gaza - salgono a quattro i palestinesi uccisi negli scontri : morto il 15enne ferito : Da Ramallah un consigliere del presidente Abu Mazen, Muhammad al-Habbash, ha fatto appello agli abitanti di Gaza perché non seguano la politica degli 'avventurieri' e 'non mandino i figli a morire'. ...

Gaza - è morto il giornalista ferito venerdì : centinaia di persone a funerali di Murtaja Gli Usa bloccano l’inchiesta dell’Onu : E’ morto Yasser Murtaja , il giornalista palestinese rimasto ferito venerdì dal fuoco delle forze israeliane durante gli scontri alla barriera di confine tra la Striscia di Gaza e lo Stato ebraico. Lo ha ri ferito il ministero della Salute controllato da Hamas, precisando che la vittima lavorava come fotoreporter per Ain Media, un’agenzia basata a Gaza . centinaia di persone hanno partecipato ai funerali nella grande moschea al-Omari a Gaza City. ...

Ancora un palestinese morto al confine tra Gaza e Israele : Il 25enne è stato colpito dal fuoco dell’esercito israeliano in scontri e est di Bureji, salgono a 18 le vittime dall’inizio della “Marcia del ritorno”

Israele - scontri a confine Gaza : un morto : 12.42 scontri al confine di Gaza nel Land day,giorno di commemorazione dei caduti negli scontri del 1976, che quest'anno si ricorda con la Marcia per il ritorno organizzata da Hamas. Un palestinese è rimasto ucciso.Salgono così a 2 i morti L'esercito israeliano parla di migliaia di palestinesi che sono in "sommossa in sei luoghi lungo la striscia di Gaza" e che lanciano "sassi contro le truppe israeliane che rispondono con mezzi di dispersione ...