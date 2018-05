Galaxy Note9 su Geekbench | Snapdragon 845 | 6GB RAM e dual SIM

http://feedproxy.goo

(Di venerdì 11 maggio 2018) Appare suilcon845 e 6GB di RAM, ma non è la sola notizia dell’atteso flagship Samsung. Un rendering trapelato grazie ad Ice universe mostra la somiglianza con il modello dello scorso anno e l’utilizzo di due SIM oltre alla quanto mai ovvia S Pen. Lancio effettivamente anticipato?, quante novità L’emergere di tante notizie suldimostra che c’è fermento a Seul e che effettivamente potremmo vederne l’arrivo prima del previsto sulla solita lineup Samsung. La serie Note è dal 2011 sempre presente all’IFA di Berlino che si tiene nella città tedesca ogni anno nel mese di settembre. Eccezion fatta per il Note7, presentato nel mese di agosto, poi ritirato dal mercato per le ben note vicende legate al difetto di progettazione della batteria. Come ogni smartphone degno di nota, anche il...