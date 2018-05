Galaxy A8 Star e Galaxy S8 Lite nuova certificazione 3C | ecco la potenza e ricarica della

Acquistare un Samsung Galaxy S9 con permuta iPhone - Huawei e Samsung : ecco le valutazioni : Tutta da scoprire la nuova promozione che coinvolge il pubblico interessato all'acquisto di un Samsung Galaxy S9 o di un Galaxy S9 Plus all'interno dello store ufficiale della divisione italia. Da alcune ore, infatti, è stata prorogata a tutto il 2018 la campagna Samsung Value, che tuttavia è stata estesa anche ad alcuni smartphone più recenti come i vari Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy Note 8. Senza ovviamente dimenticare quelli che sono ...

Samsung Display starebbe iniziando la produzione degli AMOLED per Galaxy Note 9 in anticipo : Esistono buone ragioni per cui Samsung Galaxy Note 9 potrebbe fare capolino prima di quanto crediate. La ragione per crederlo verrebbe da Samsung Display L'articolo Samsung Display starebbe iniziando la produzione degli AMOLED per Galaxy Note 9 in anticipo proviene da TuttoAndroid.

Come testare funzioni su Samsung Galaxy S8 e S7 con 15 codici numerici segreti : Per chi possiede un Samsung Galaxy S8 e Galaxy S7, naturalmente pure nelle varianti Plus ed Edge, potrebbe essere più che utile testare ogni tanto le specifiche funzioni del proprio telefono per capire se queste presentano anomalie o meno. La necessità è di certo reale ma forse pochi sanno che è possibile diagnosticare eventuali problemi con l'ausilio di alcuni codici numerici segreti da digitare sul tastierino e per ottenere dunque tutte le ...

Samsung Galaxy S9 come spostare le icone delle app : spostare da una schermata all'altra del telefono Android Galaxy S9 le icone delle applicazioni. come mettere in ordine le icone delle App dopo averle scaricate dal Google Play Store.