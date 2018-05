Fumare è una scelta Muore per le sigarette | la volta pro-multinazionali

"Fumare È UNA SCELTA" / Muore per le sigarette : niente risarcimento - la legge Comunitaria : "Fumare è una scelta" , Muore per le sigarette ma non ha diritto al risarcimento. Questo non è previsto per il fumatore che si ammala di tumore, la sentenza arriva dalla Cassazione.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:58:00 GMT)

Fumare è una scelta - se ti viene un tumore non hai diritto al risarcimento : Il fumatore incallito che si ammala e muore di tumore non ha diritto ad alcun risarcimento, né da parte delle multinazionali del tabacco, né da parte del Monopolio di Stato: la sentenza della Cassazione stabilisce infatti che Fumare è "un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di un soggetto dotato di capacità di agire”.Continua a leggere

