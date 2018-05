Fuga dall' ospedale | l' allarme | ' Il personale scappa in Abruzzo Pronto soccorso e

Sergio Mattarella mette in guardia dalla Fuga in avanti sull'Europa : "Pensare di farcela da soli è inganno a cittadini" : "Pensare in Europa di potercela fare da soli è inganno consapevole delle pubbliche opinioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina a Firenze, aprendo i lavori dell'ottava edizione di "The State of the Union", dedicato al tema della solidarietà in Europa."Tutti sanno - ha aggiunto il capo dello Stato - che nessuna delle grandi sfide, alle quali il nostro continente è oggi esposto, ...

Sempre più giovani in Fuga dall'Umbria : Viaggiando si creano legami e network che sono alla base della scienza globale del nostro tempo. Come per noi di Issnaf è importante lavorare insieme alle altre diaspore europee, per imparare dalle ...

Salerno - mamma rapisce neonato che il tribunale le nega/ Fuga dall'ospedale per evitare affidamento : ritrovata : Salerno, madre rapisce figlio neonato che il tribunale le nega: polizia in cerca di una donna dell’est Europa in compagnia di un altro uomo, diretti verso la stazione di Arechi(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 20:26:00 GMT)

Quando si dice dalla padella alla brace. L’Imputato tenta di sfuggire al suo destino ma il piano di Fuga si rivela un flop : E’ successo in un tribunale dello Utha, negli Stati Uniti. L’uomo, nel tentativo di fuggire, dopo essere uscito dall’aula si è gettato dal secondo piano, finendo dritto nelle braccia dei poliziotti L'articolo Quando si dice dalla padella alla brace. L’Imputato tenta di sfuggire al suo destino ma il piano di fuga si rivela un flop proviene da Il Fatto Quotidiano.

Consigli per una piccola Fuga dalla routine : puntate su Brighton - tra colore e arte in Uk : Se state pensando a una piccola fuga dal lavoro e dalla vita quotidiana per un weekend di svago, Brighton potrebbe essere la scelta giusta. Unica nel suo genere è la meta perfetta soprattutto con la ...

Disperati e criminali in Fuga. Dalla stazione nelle vie vicine : La stazione centrale, da qualche tempo, fa un po' meno paura. Certo, tra soldati col mitra in mano, uomini in divisa - pubblica e privata - somiglia un po' a un campo militare. Ma almeno si avverte un senso di quasi sicurezza. I nostri parlano italiano.Il problema è che quel mondo multietnico, quelle facce piene di cattive intenzioni che prima tra binari e portici ci albergavano non è che sia sparito. La "magia" è un'illusione per turisti, una ...

In Fuga da Bolzano con i due figli - chiama l’ex compagna dalla Tunisia : “Stanno bene” : In fuga da Bolzano con i due figli, chiama l’ex compagna dalla Tunisia: “Stanno bene” Sono in Tunisia e stanno bene i due bimbi spariti da Bolzano domenica scorsa con il loro padre, Jamel Methenni. Sabato mattina l’uomo ha chiamato l’ex Rosa Mezzina. La donna ha anche parlato con i suoi figli Yassine e Yasmine, […]

Fuga dei giovani dalle metropoli : solo in periferia riusciamo a lavorare e (anche)?vivere : A Londra, New York, Sydney e Hong Kong l'età media della popolazione è in aumento e solo gli over 50 possono permettersi di vivere in centro. I giovani si tengono alla larga dalle grandi città o snobbano a tutti gli effetti le proprietà immobiliari dai prezzi sempre meno alla portata delle loro tasche...

Terremoto - forte scossa in Molise : persone in lacrime - Fuga dalle case : Torna la paura. Fortissima scossa di Terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è...

Una via di Fuga dalla Siria in fiamme : Malgrado i leader mondiali siano stati veloci nel condannare gli attacchi sui civili Siriani, molti di loro hanno mantenuto nei rispettivi paesi una politica pericolosa e discriminatoria di esclusione dei rifugiati Siriani, rifiutando di condividere la responsabilità della loro accoglienza.Dall'inizio della crisi, sette anni fa, meno del 4% dei profughi Siriani è giunto nelle nazioni ricche attraverso i programmi di ...