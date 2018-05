Fortnite prepara il dopo Thanos | in arrivo eroi Marvel?

optimaitalia

(Di venerdì 11 maggio 2018) Non si ferma di certo la scalata al successo di, il fortunato Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che negli ultimi mesi ha scalato agevolmente le classifiche di gradimento dell'utenza in virtù di un gameplay che cattura in maniera quasi permanente l'attenzione dei giocatori. La strada intrapresa dagli sviluppatori sembrerebbe essere quella giusta, e i numeri non fanno che dargli assolutamente ragione, con milioni e milioni di giocatori provenienti da tutto il mondo che fanno registrare dei veri e propri record sia di presenze in contemporanea che di accessi “una tantum”. Il merito va ovviamente allo studio di sviluppo, sempre attento alle esigenze della propria community e capace di stare sempre sul pezzo, con contenuti che rispecchiano le tendenze attuali della più variegata tipologia.Esempio lampante è l'approdo recente indi, il temuto villain ...