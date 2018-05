Ford tra la Gente rivoluziona l' esperienza dei clienti

Ford tra la gente - negli shopping center : L’Ovale Blu presenta Ford tra la gente, gli innovativi spazi polifunzionali concepiti per vivere l’experience del brand a 360°, allestiti presso alcuni dei più importanti shopping center: Porta di Roma e Centro Commerciale Campania. Realizzata nelle aree dedicate al relax e al tempo libero, Ford tra la gente porta la Casa nella quotidianità della vita […] L'articolo Ford tra la gente, negli shopping center sembra essere il primo su ...

Frantic : cast - trama e curiosità del film con Harrison Ford : Mercoledì 9 maggio, a partire dalle 21.25 su Rai2, va in onda il film del 1988 diretto da Roman Polanski Frantic, un thriller con venature mystery ambientato nella città di Parigi con Harrison Ford come protagonista. A proposito dell’attore oggi 76enne, sono da poco emerse delle foto che lo ritraggono ai tempi in cui, per rimediare abbastanza dollari da mantenere la famiglia, lavorava come carpentiere. Frantic: trailer Frantic: trama Il ...

OxFord - polemica per il ritratto di Theresa May : rimosso dopo le proteste - ecco perché : Un vero e proprio caso, quello che ha coinvolto la Scuola di Geografia e Scienze ambientali dell'università di Oxford , una delle più prestigiose non solo del Regno Unito , ma di tutto il mondo. Una lunga serie di polemiche è stata innescata dalla scelta, da parte del dipartimento, di inserire anche il ritratto della premier britannica, Theresa May , tra quelli delle migliori ...

Ford - un finestrino tech mostra il panorama anche ai non vedenti : La start-up italiana Aedo con il sostegno di Ford ha realizzato Feel The View, un dispositivo destinato ai non vedenti in grado di far percepire al passeggero, o quantomeno immaginare, tramite il tatto il paesaggio che appare in quel preciso momento al di là del vetro. Il prototipo s’attiva tramite un pulsante. Feel The View scatta una foto al panorama al di là del vetro convertita poi dal software in un’immagine in scala di grigi ad alto ...

Con Ford 'Feel the View' anche i non vedenti potranno ammirare il panorama : Ford propone la realizzazione del prototipo Feel The View, che nasce dal desiderio di rendere accessibile a tutti la bellezza dei panorami, quando si viaggia in automobile. Feel The View, applicato al finestrino...

Con Ford 'Feel the View' anche i non vedenti potranno gustarsi il panorama : Ford propone la realizzazione del prototipo Feel The View, che nasce dal desiderio di rendere accessibile a tutti la bellezza dei panorami, quando si viaggia in automobile. Feel The View, applicato al finestrino...

Ford Feel the View - Il finestrino mostra il paesaggio ai non vedenti - VIDEO : Aedo, una start-up italiana specializzata nella realizzazione di dispositivi per disabili visivi, ha creato con il sostegno della Ford Feel The View, un prototipo pensato per mostrare il paesaggio anche ai non vedenti. Il sistema può infatti decodificare il panorama riproducendolo su uno schermo tattile con stimoli aptici percepibili con il tatto e l'udito. Il panorama si "sente". Il funzionamento di Feel the View prevede che una ...

Ford Feel the View - Il finestrino mostra il paesaggio ai non vedenti : Aedo, una start-up italiana specializzata nella realizzazione di dispositivi per disabili visivi, ha creato con il sostegno della Ford Feel The View, un prototipo pensato per mostrare il paesaggio anche ai non vedenti. Il sistema può infatti decodificare il panorama riproducendolo su uno schermo tattile con stimoli aptici percepibili con il tatto e l'udito. Il panorama si "sente". Il funzionamento di Feel the View prevede che una ...

Manchester United-Arsenal - Ferguson e Mourinho omaggiano Wenger a Old TrafFord : Una scena che è stata accolta con l'ovazione dal pubblico dell'Old Trafford, una pagina bellissima di sport e la risposta migliore che si potesse dare dopo gli episodi negativi accaduti la scorsa ...

Sabrina - Rete 4/ Trama - cast e curiosità del film con Harrison Ford e Julia Ormond (oggi - 29 aprile 2018) : Sabrina, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 29 aprile 2018. Nel cast: Harrison Ford, Julia Ormond e Greg Kinnear, alla regia Sydney Pollack. La Trama delfilm nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:52:00 GMT)

HorFord elimina i Bucks - Durant travolge i Pelicans : ROMA - Nella notte NBA Boston vince gara7 con i Bucks , 112-96, e passa il turno. I Celtics allungano nel primo quarto , 30-17, grazie a Horford , 26 punti, 8 rimbalzi, 13/17 dal campo, , Rozier , 26 ...

HorFord elimina i Bucks - Durant travolge i Pelicans : ROMA - Nella notte NBA Boston vince gara7 con i Bucks , 112-96, e passa il turno. I Celtics allungano nel primo quarto , 30-17, grazie a Horford , 26 punti, 8 rimbalzi, 13/17 dal campo, , Rozier , 26 ...

Multa record a Ford per difetti trasmissione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

1921 Il Mistero di RookFord - film stasera in tv 23 aprile : trama - curiosità - streaming : 1921 Il Mistero di Rookford è il film stasera in tv lunedì 23 aprile 2018 in onda in prima serata su Rete 4 alle ore 23:40. La pellicola di genere horror/thriller è diretta da Nick Murphy con Rebecca Hall e Dominic West. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV 1921 Il Mistero di Rookford, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Awakening USCITO IL: 2 dicembre ...