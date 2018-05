Forcinella su Europei U17 | azzurre possono puntare a semifinali

calcioweb.eu

(Di venerdì 11 maggio 2018) Tanti sorrisi e la soddisfazione per essersela giocata alla pari contro una delle squadre più forti d’Europa, quella Spagna finalista della passata edizione e capace di vincere tre CampionatiUnder 17 femminile. Dopo lo 0-0 con le spagnole, nel quartier generale delle azzurrine a Kaunas il clima è disteso. Il pareggio (2-2) agguantato in extremis dalla Polonia con l’Inghilterra nell’altro incontro del Gruppo A rende ancor più incerto il discorso qualificazione: le prossime quattro gare saranno decisive per assegnare i primi due posti, che aprono le porte della semifinale offrendo la possibilità di contendersi i tre pass per il Mondiale di novembre in Uruguay. Se l’Italia è ancora in piena corsa per la qualificazione lo deve anche a Camilla, protagonista all’esordio con un paio di parate decisive. Dopo aver chiuso da imbattuta e con la ...