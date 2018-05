Flat tax | pensioni e migranti | ecco i temi su cui nasce il governo Salvini-Di Maio

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Di Maio e Salvini spingono reddito di cittadinanza e Flat tax (11 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi , ultim'ora : Di Maio e Salvini rilanciano reddito di cittadinanza e flat tax per l'accordo di Governo. A Giugno vertice Usa-Corea del Nord con Trum e Kim Jong-Un(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 05:20:00 GMT)

Governo ultime notizie - tavolo M5S Lega/ Lavora su reddito di cittadinanza e Flat tax - toto Premier : Di Maio e Salvini preparano la squadra di Governo : incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e Lega ? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ultime notizie (Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:35:00 GMT)

M5s-Lega : programma in 3 giorni - con Flat tax - abolizione Fornero - reddito di cittadinanza e immigrati : Di Maio e Salvini ottimisti parlano di significativi passi avanti mentre si discute di programmi. Molte convergenze su vari temi, anche su conflitto di interessi. -

Salvini-Di Maio : sintonia sul programma : migranti - Fornero e Flat tax. M5S : 'Verso un premier terzo' : ' Piena sintonia '. Dopo aver registrato in mattinata p assi avanti in serata è una nota congiunta a fare il punto delle trattative fra Movimento 5 stelle e Lega sulla formazione del nuovo governo. I ...

Salvini-Di Maio : sintonia sul programma : migranti - Fornero e Flat tax. M5S : «Verso un premier terzo» : «Piena sintonia ». Dopo aver registrato in mattinata passi avanti in serata è una nota congiunta a fare il punto delle trattative fra Movimento 5 stelle e Lega sulla formazione del...

Governo - incontro Salvini-Di Maio : «Sintonia su conflitto interessi - Flat tax e reddito cittadinanza» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader del Carroccio e quello del Movimento Cinque Stelle: al centro dell' incontro programma e nomi per l'esecutivo. I due hanno chiesto a Mattarella tempo fino a lunedì: «Se non chiudiamo si vota»

Governo - Bonafede (M5s) : “Sul tavolo reddito - Flat tax e conflitto d’interessi”. Salvini : “Accordo in tre giorni o al voto” : flat tax e reddito di cittadinanza. Ma anche conflitto di interessi. Il primo pomeriggio di lavoro sui temi tra Lega e M5s è stato interlocutorio in vista della scrittura del programma di Governo. E sabato si vedranno di nuovo per la stesura definitiva. Il primo a rivelare il contenuto del dibattito è stato il deputato 5 stelle Alfonso Bonafede: “Sapete”, ha detto uscendo dall’incontro, “che deve essere individuato anche ...