Fiorentina | Corvino commuove | ' Astori? Ecco perché mi manca sempre di più'

MARIO BALOTELLI/ Sfida di calciomercato tra Fiorentina e Roma - smentito l'incontro con Corvino ma... : Il futuro di MARIO BALOTELLI: la Fiorentina e la Roma puntano su di lui? I giallorossi lo cercherebbero come vice-Dzeko, i viola vorrebbero rinforzarsi per l'Europa(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 00:09:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - Corvino scatenato : pranzo con Balotelli! [FOTO] : Calciomercato Fiorentina – Sta per andare in archivio la stagione per la Fiorentina, seconda parte di stagione importante per il club viola che adesso pensa anche alla prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra sempre più forte da consegnare al tecnico Stefano Pioli. Clamorose novità nelle ultime ore, pranzo con Mario Balotelli. Come riportato in esclusiva da SportFair il centravanti in scadenza col Nizza al momento ...

Fiorentina - così Corvino prova a blindare Veretout : Anzi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Corvino vorrebbe blindare l'ex Saint Etienne, rinnovandogli il contratto in scadenza nel 2021.

Fiorentina - Corvino : “in lotta per l’Europa” : “La stagione della Fiorentina è una stagione impegnativa dall’inizio perché abbiamo dovuto cambiare tanto. Ma mancano cinque giornate e siamo in lotta per l’Europa”. Lo ha detto il direttore generale dell’area tecnica viola, Pantaleo Corvino, a margine di un evento a Firenze. “Ci dispiace – ha proseguito – che nelle ultime due partite pur avendo fatto tanto abbiamo raccolto poco, cioè solo un ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino : «Badelj? I matrimoni si fanno in due» : VIAREGGIO - Il responsabile dell'area tecnica della Fiorentina , Pantaleo Corvino , insieme all'allenatore Stefano Pioli e a Giancarlo Antognoni hanno assisto alla finale della Viareggio cup tra la ...

Fiorentina : Corvino - puntiamo su giovani : ANSA, - VIAREGGIO , LUCCA, , 28 MAR - Il responsabile dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, insieme all'allenatore Stefano Pioli e a Giancarlo Antognoni hanno assisto alla finale della ...