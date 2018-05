Finisce in commissariato per un piccolo furto - l’indomani muore dicendo : “Mi hanno picchiato i poliziotti” : Stefano Brunetti viene portato in commissariato per un piccolo furto e una zuffa l'8 settembre 2008. L'indomani muore all'ospedale di Velletri: aveva la milza perforata e le costole rotte. Processati per omicidio e abuso di potere, i quattro agenti che lo hanno arrestato vengono assolti. Prima di morire, fu proprio Stefano ad accusarli sul letto d'ospedale: "Sono stati i poliziotti"Continua a leggere