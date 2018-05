optimaitalia

: Fine riprese per L’Allieva 2, Alessandra Mastronardi in posa in attesa della seconda stagione (foto) - _diana87 : Fine riprese per L’Allieva 2, Alessandra Mastronardi in posa in attesa della seconda stagione (foto) - OptiMagazine : Fine riprese per #LAllieva2, #AlessandraMastronardi in posa in attesa della seconda stagione (foto)… - Sara_SJ92 : RT @blinkthology_it: È già stato confermato che le #BLACKPINK hanno iniziato le riprese per il nuovo MV, il comeback è previsto per fine ma… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Lede L'Allieva 2 si sono ufficialmente concluse dopo cento giorni sul set. Ad annunciarlo sono alcune foto pubblicate in rete nelle ultime ore, in primis un post di. Il cast e la troupe erano giunti nelle location romane lo scorso novembre, svelando le prime anticipazioni sullastagione, tra cui i libri che sarebbero stati adattati per il piccolo schermo e l'ingresso di new entry.Nel mese di aprile, la troupe ha girato numerose scene de L'Allieva 2 in varie locationCapitale, in particolare a Villa Celimontana, la Casa del Cinema di Villa Borghese, l’Ospedale Spallanzani, ma anche fuori, come ad Ostia, Rignano Flaminio e Fiera di Roma. I fan hanno preso d'assalto gli attori principalifiction, Lino Guanciale e, sempre disponibili e sorridenti. Manca ancora una conferma ufficiale sulla data di messa in onda ...