Figc | “progetto rete!” | sabato e domenica fase finale a Coverciano

(Di venerdì 11 maggio 2018) Il calcio come catalizzatore sociale. È questo il principio da cui nasce e attraverso il quale si sviluppa il Progetto Rete!, promosso dallae dal Settore Giovanile e Scolastico con il sostegno di Eni e Puma. Dal 2015, l’iniziativa, che si rivolge ai minori stranieri non accompagnati residenti nei centri SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) italiani, non ha cambiato formula e spirito: un torneo per favorire l’attività sportiva giovanile e, contemporaneamente, i processi di inclusione e di interazione interculturale, in pieno contrasto a qualsiasi tipo di discriminazione. “Per i ragazzi lo sport è uno strumento di integrazione unico”, racconta Antonella Di Lollo, responsabile della struttura d’accoglienza di Cerro a Volturno (Isernia), che ospita una delle sei compagini qualificatesi per ladell’edizione ...