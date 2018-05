Figc | la Lega Dilettanti ha raccolto le firme | chiesto voto all' unanimità

Figc - Malagò : 'Sbagliato candidare Abete senza Lega di A'. Sibilia : 'Anche a gennaio c'era il commissario' : 'Dare giudizi sulla persona sarebbe ine Lega nte. Mi sento però di dire che questa è una candidatura che non tiene conto minimamente delle indicazioni della Serie A, il motore finanziario di tutto il ...

Figc : Abete candidato presidente da Lega Pro - Lnd - Aic e Aia : E’ Giancarlo Abete il nome scelto dalle componenti federali (Lega Dilettanti, Lega Pro, Aic e Aia) al termine della seconda riunione di questa mattina a Roma. L’ex presidente della Figc dimessosi dopo l’eliminazione al primo turno dell’Italia dai mondiali 2014, a quanto si apprende, è stato scelto come nome da candidare per le eventuali elezioni della prossima estate, in modo da porre fine al commissariamento della ...