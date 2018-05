Fiera Verona | ok Art Bonus per Arena

Vinitaly 2018 - i numeri del salone del vino di Verona : vini premiati e foto dagli stand della Fiera : Centoventottomila visitatori, buyer accreditati provenienti da ben 143 Paesi diversi e quasi quattromilaquattrocento aziende espositrici rappresentanti di 36 Stati: basterebbero questi numeri per far capire l’importanza (sempre più internazionale) che riveste una manifestazione come il vinitaly. L’edizione 2018 del noto salone del vino che ogni anno si rinnova presso gli stand della Fiera di Verona ha appena chiuso i battenti: è il ...