Fiera Milano | significativa crescita di tutti gli indicatori

Technology Hub - a Milano in Fiera la riabilitazione di domani - 10/05/2018 - : ... trasformando un destino che sembra negativo e di marginalità in qualcosa che serve alla sperimentazione di una nuova scienza al servizio dell'uomo e quindi farne uno straordinario punto di forza per ...

Milano. Rigo Righetti il 3 giugno alla Fiera della Musica : Domenica 3 giugno 2018 FIM – Fiera della Musica è un importante evento la cui direzione artistica è affidata a

Fiera Milano - l'assemblea approva il bilancio : ricavi in aumento del 27% : approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti presieduta da Lorenzo Caprio, il bilancio al 31 dicembre 2017 della Capogruppo Fiera Milano Spa , che registra ricavi delle vendite e delle ...

Fiera Milano festeggia il ritorno al segmento Star : Effervescente Fiera Milano , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,97%, festeggiando l'ok di Borsa Italiana al ritorno delle azioni della società nel segmento Star. Le ...

Fiera Milano rientra nel segmento Star della Borsa : Fiera Milano Spa rientra nel segmento Star di Borsa Italiana . La società rende noto che 'con provvedimento nr. 8450, Borsa Italiana Spa ha disposto la riattribuzione della qualifica Star , segmento ...

Fiera Milano - il 30 Aprile rientra nel segmento Star : Teleborsa, - Borsa Italiana ha disposto la riattribuzione della qualifica Star alle azioni ordinarie Fiera Milano, nonché la loro negoziazione su tale segmento del Mercato Telematico Azionario. " Sono ...

Fiera Milano - il 30 Aprile rientra nel segmento Star : Borsa Italiana ha disposto la riattribuzione della qualifica Star alle azioni ordinarie Fiera Milano , nonché la loro negoziazione su tale segmento del Mercato Telematico Azionario. " Sono soddisfatto ...

Dal Salone al tuo salotto. Le novità dell’arredo dalla Fiera del design di Milano : Confermatosi anche quest’anno vetrina d’eccellenza della qualità e dell’innovazione nel settore dell’arredo e del design, il Salone del Mobile.Milano si è nuovamente dimostrato un appuntamento internazionale imperdibile capace di attrarre oltre 300mila visitatori e 3000 aziende da più di 170 Paesi. In questa 57a edizione sempre più protagoniste sono state soluzioni attente all’ecosostenibilità, in particolar modo per far fronte ai cambiamenti ...

Fabio Fazio/ Rai in Fiera : la piccola “Broadway” di Milano - “verso il futuro conoscendo il suo passato” : Fabio Fazio e il possibile trasferimento della Rai da Mecenate a Fiera: la piccola “Broadway” di Milano, “verso il futuro conoscendo il suo passato”, le dichiarazioni.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:37:00 GMT)

Rai : nuovi studi a Milano. Si trasloca da Mecenate al Portello (Fiera) : Milano Portello La Rai di Milano apre la porta – anzi, il Portello – ad una nuova era. E si prepara al trasloco. Il CdA del servizio pubblico ha infatti dato un primo ma significativo via libera al progetto che porterà al trasferimento del Centro di Produzione milanese di Via Mecenate presso gli ex padiglioni 1 e 2 di Milano Fiera, nel quartiere Portello. Dopo anni di valutazioni e trattative, l’azienda di Viale Mazzini ha ...

Rai : Sala - bene decisione cda su spazi in Fiera Milano : Milano, 18 apr. (AdnKronos) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala accoglie con favore la decisione del cda della Rai sull'ipotesi di realizzare un centro di produzione negli spazi della ex fiera milanese al quartiere Portello: "Sono molto soddisfatto della decisione presa dal cda della Rai di accogli

Fiera Milano : Carlo Antonelli nuovo ad Fiera Milano Media (2) : (AdnKronos) - Laureato in Giurisprudenza presso l'università degli studi di Genova, Antonelli ha lavorato come produttore culturale in differenti settori. Dal 1993 al 2003 è stato direttore artistico della Sugar Music di Caterina Caselli, in tempo per inventare i successi di Bocelli e Elisa. Dal 200

Fondazione Fiera Milano candida i suoi padiglioni per la nuova sede della Rai : Fondazione Fiera Milano ha risposto all’indagine di mercato bandita da Rai S.p.A. nell’ottobre 2017 per l’individuazione di immobili da adibire

Rai : Fondazione Fiera Milano candida padiglioni Portello per nuova sede : Milano, 6 apr. (AdnKronos) - Fondazione Fiera Milano candida i padiglioni 1 e 2 dell’ex polo fieristico al Portello in risposta all’indagine di mercato bandita da Rai nell’ottobre 2017 per individuare immobili da adibire a Centro di Produzione Rai di Milano. Lo ha reso noto l’assessore all’Urbanisti