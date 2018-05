Festival di Cannes 2018 Marica Pellegrinelli incanta tutti Il programma dell' 11 maggio

Festival di Cannes 2018 : da Irina Shayk a Bella Hadid - tante bellissime presenze : Irina Shayk illumina i red carpet delle prime due giornate di Festival di Cannes 2018, Bella Hadid è appena arrivata (assieme ad Alexander Wang per l’ormai consueto party-lancio legato a Magnum) ma già spopola nei racconti della kermesse per la freschezza che ha la sua bellezza. Le super modelle sono già tantissime anche quest’anno. In sole 48 ore hanno già lasciato il (loro) segno anche Stella Maxwell e Petra Nemcova. Inutile ...

Festival di Cannes 2018/ Patricia Contreras incidente hot sul red carpet! : Festival di Cannes 2018, Patricia Contreras incidente hot sul red carpet della kermesse del cinema internazionale che si sta tenendo in questi giorni nella cittadina francese.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:54:00 GMT)

Cannes in 25 foto storiche - un "Festival delle libertà" nato contro Venezia di Mussolini (di S. De Santis) : Anche se il rumore degli spari era cessato da poco, la guerra era ormai alle spalle, le ferite anestetizzate, la pace ritrovata. E bisognava dirlo ad alta voce, richiamare i sorrisi, ridare al mondo occhi nuovi per sognare. Fu così che nel 1946 prese le mosse la prima edizione del Festival di Cannes. Nelle intenzioni avrebbe dovuto rilanciare il turismo della riviera francese, ma soprattutto dimostrare che la sporca guerra non era ...

Il bartender Luca Angeli crea 'La Croisette' per Festival Cannes : Milano, 10 mag. , askanews, In occasione del Festival di Cannes 2018, il bartender del Four Seasons di Milano Luca Angeli ha creato il cocktail 'La Croisette', un twist del French Martini rivisitato ...

Festival di Cannes 2018 / Le pellicole più attese e la programmazione speciale di Sky Cinema Cult HD : Festival di Cannes 2018, dalle pellicole più attese alle "lamentele" dell'occasione. Sky Cinema Cult HD propone i film premiati nelle passate edizioni(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 07:50:00 GMT)

Festival di Cannes 2018/ Lezioni di piano - i 25 anni di una Palma d'oro al vero cinema : Il Festival di Cannes di 25 anni fa venne vinto, ex aequo con Addio mia concubina di Chen Kaig, dal film di Jane Campion. Ce ne parla LEONARDO LOCATELLI(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:11:00 GMT)

Zegna veste l'attore Javier Bardem al Festival di Cannes : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Zegna veste l'attore Javier ...

Cannes 2018 : Cate Blanchett e Scorsese aprono il Festival del Cinema : Il sottotema di quest'anno è l'empowerment delle donne e il gap di genere nel mondo dello spettacolo. Niente slogan, spille o dichiarazioni femministe però, il movimento non influenzerà il concorso. ...

Festival di Cannes 2018 - Cate Blanchett/ Charlotte Casiraghi incanta tutti con un look casual : Cate Blanchett, presidente della giuria del Festival di Cannes 2018, presenza la kermesse caratterizzata dalle proteste dei movimenti #MeToo e Time's Up. I film imperdibili.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:47:00 GMT)

Cannes - su Sky tornano i capolavori premiati al Festival. Si parte con “Io - Daniel Blake” di Ken Loach : Per la 71esima edizione del Festival di Cannes (8-19 maggio), Sky Cinema Cult HD propone, in prima e in seconda serata, i film premiati nelle passate edizioni. In esclusiva, giovedì 10 maggio alle 21, ci sarà “Io, Daniel Blake” di Ken Loach (Palma d’oro 2016), mentre mercoledì 16 sarà la volta della commedia di Maren Ade, “Vi presento Toni Erdmann” (Premio Fipresci 2016). Tra gli altri: “Taxi Driver”, ...