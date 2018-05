Festa di San Michele Arcangelo

Villa San Giovanni. Per la Festa della mamma un cuore di fragola : Sabato 12 maggio 2018, si terrà presso il centro commerciale “Perla dello Stretto” di Villa San Giovanni (RC), l’iniziativa di

Cesano Boscone - Festa dell'ambiente dall'11 al 13 maggio : Alighieri 47, si terrà 'Scienza in Villa' con gli esperimenti degli studenti degli istituti comprensivi Alessandrini e Da Vinci e dei piccoli della scuola dell'infanzia Maria Bambina. Sarà presente ...

Torna la Festa per San Michele Arcangelo : In attesa degli spettacoli serali, i visitatori potranno approfittare degli stand enogastronomici, allietati dall'intrattenimento degli Stornellatori Romani. Ore 21.30 " Concerto del gruppo ROS ...

Al via la Festa per San Michele Arcangelo : In attesa degli spettacoli serali, i visitatori potranno approfittare degli stand enogastronomici, allietati dall'intrattenimento degli Stornellatori Romani. Ore 21.30 - Concerto del gruppo ROS ...

La Festa di San Nicola a Bari - Date 2018 : Quadri scenici e spettacoli coinvolgono in totale 500 interpreti in costume che si ritrovano tra cavalli e cavalieri a guidare - partendo da Piazza Federico II di Svevia - una fiumana di persone tra ...

C'è la Festa patronale di San Giustino - chiusa l'università : In occasione della festa patronale di San Giustino, che ricorre venerdì 11 maggio, tutte le strutture dell'università d'Annunzio presenti nella città di Chieti resteranno chiuse. Non saranno, dunque, ...

Festa eterna a Ragusa per San Giuseppe Artigiano : San Giuseppe Artigiano, numerosi i fedeli presenti alla processione di ieri lungo le vie di Ragusa sud.

San Nicola - la Festa parte dalla rievocazione storica : in attesa del grande corteo : ... è questo il titolo che la direttrice artistica Elisa Barucchieri ha scelto per inquadrare il corteo 2018 che si svilupperà in sei quadri scenici e due spettacoli , in piazza della Libertà e sul ...

La Festa del San Paolo per il Napoli in lacrime - i fischi di Torino per la Juve Campione : quando nel calcio il risultato è l’ultima cosa che conta : Nel calcio, non sempre il risultato è l’unica cosa che conta. Anzi. A volte è addirittura l’ultima. E’ il caso di questo finale di Campionato, una serie A che si conclude con un grande paradosso: i mugugni dei tifosi della squadra Campione d’Italia e la festa della seconda classificata. Ma neanche noi ce la sentiamo di chiamarli “sconfitti”, perchè questo Napoli ha fatto davvero un grande miracolo trascinando ...

Bitritto-Sannicandro - fuori strada con l'auto dopo la Festa di compleanno : quattro feriti. Grave 38enne : quattro persone, componenti della stessa famiglia, sono finite in ospedale a causa di un incidente avvenuto sulla provinciale che collega Bitritto a Sannicandro. l'auto, guidata da un 38enne ...

Sant'Arsenio : il ballerino di 'Amici' Vittorio Ardovino protagonista domani della 'Festa di Primavera' : Alle ore 20.30 inizieranno gli spettacoli che vedranno protagonista Vittorio Ardovino , ballerino del talenti "Amici" di Maria De Filippi . Si esibiranno, inoltre, il cantante Gerardo Pistone , ...

Festa di Maria Santissima della Medaglia a Ragusa : Sono già iniziati a Ragusa i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Medaglia, che culmineranno il 13 maggio, ma durano per tutto il mese.

Il San Paolo omaggia il Napoli - dalla Curva un nuovo coro anti-Juve : col Toro pomeriggio di Festa e rabbia : Domenica stadio esaurito per celebrare la squadra e Sarri e contestare il sistema. Arbitri e bianconeri nel mirino

Spari durante una Festa in strada : nuova 'stesa' a San Giovanni : Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ieri notte nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, mentre era in corso una festa in strada. Ad entrare in azione, secondo quanto riferito da alcuni ...