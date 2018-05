blogo

: #FanCaraoke tarda la messa in onda, Lorella Cuccarini polemizza: 'Senza parole' - Varych4 : #FanCaraoke tarda la messa in onda, Lorella Cuccarini polemizza: 'Senza parole' - livelifeVale : RT @tvblogit: FanCaraoke tarda la messa in onda, Lorella Cuccarini polemizza: 'Senza parole' - GalantoMassimo : RT @tvblogit: FanCaraoke tarda la messa in onda, Lorella Cuccarini polemizza: 'Senza parole' -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Quella che sarebbe dovuta essere una normaleindel terzo appuntamento con, condotto da Andrea Perroni con Brenda Lodigiani, diventa un'estenuante attesa. Come sappiamo, ieri sera si è svolta la finale della quinta edizione di The voice of Italy, iniziata alle 21:20, ma con la chiusura prevista attorno alle 23:35 per lasciare spazio al programma di secserata, ma così non è stato.La prima e unica diretta di questa edizione del talent show di Rai2 si è protratta ben oltre le 23:30, chiudendo addirittura alle 24:55, quasi un'ora e mezza oltre la previsione e lasciandopietà il fanalino di coda alle soglie della terza serata. La protagonista della puntata di, trastra l'1:00 e l'1:55 del mattino, è stata, rimasta al gioco del programma, fra ricordi del passato e rivisitazioni canterine dei suoi successi.prosegui la ...