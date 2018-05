F1 tv | GP Spagna 2018 | come vedere le prove libere Il programma e gli orari

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Saremo veloci anche qui al Montmeló” : Una nuova vita sportiva per Kimi Raikkonen? Se lo chiedono gli appassionati della Formula Uno, valutando i risultati recenti del pilota finlandese della Ferrari. Il 17 ottobre saranno 39 le primavere, eppure i 3 podi ed il terzo posto del Mondiale 2018 piloti dimostrano che lo scandinavo c’è e vuole dimostrare tutto il suo valore anche nel quinto round del campionato in Spagna. Le ambizioni di Raikkonen sono alte sul tracciato ...

F1 - GP di Spagna 2018 : il commento di Mara Sangiorgio sul giovedì a Montmeló : Il campione del mondo sa di aver raccolto più di quanto dimostrato in pista, pensando soprattutto alla vittoria fortunata di Baku. La Mercedes " come tanti altri team " a Barcellona ha portato alcuni ...

Formula 1 - GP Spagna 2018. Vettel spinge già a tutta : 'Ma di titolo parliamo a ottobre' : un campionato del mondo molto appassionante. Alla vigilia del GP di Spagna Sebastian Vettel sembra molto felice di ciò: "Credo sia onesto dire che in Australia la Mercedes fosse la macchina più veloce o quantomeno ...

Formula 1 - GP Spagna 2018 : la Ferrari sposta gli specchietti sull'Halo : A Barcellona, dove domenica è in programma il quinto GP della stagione, arriva la prima novità importante per la Ferrari . Il team di Maranello, in base a quanto stabilito e reso possibile dal ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “La Ferrari lotta per vincere tutte le gare. Parlare ora di punti persi non ha senso” : Il Circus della Formula Uno torna protagonista nel prossimo weekend a Barcellona (Spagna), per il quinto round del Mondiale 2018. A due settimane dal rocambolesco GP di Azerbaijan, con il successo quasi per caso di Lewis Hamilton ed il quarto posto di Sebastian Vettel che ha consentito al britannico di scavalcare il tedesco della Ferrari in vetta alla classifica piloti, il Cavallino Rampante va in cerca di rivincite, forte anche del primato ...

Fernando Alonso - GP Spagna 2018 : “Siamo lontani ma portiamo novità interessanti. 5 anni che non vinco? Non mollerò mai” : Fernando Alonso è stato il vero mattatore della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di Spagna di F1 2018. Il più illustre padrone di casa, inizialmente, è tornato sullo splendido successo di una settimana fa nella 6 Ore di Spa. “Sono state belle sensazioni, non c’è dubbio. Era da tanto tempo che non salivo sul podio per cui hanno assunto un valore maggiore. Devo dire, però, che mi ero preparato ...

Formula 1 Gp Spagna 2018 - orari tv - diretta Sky e differita Tv8 - : Quinta tappa del mondiale di Formula 1 sul circuito di Montmelò. La guida completa al weekend spagnolo con orari e tv

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere (venerdì 11 maggio). Programma - orari e come vederle in tv : Domani 11 maggio si ricomincia. Il Circus della Formula Uno riprende ad esibirsi sui circuiti di tutto il mondo. Sarà la volta della Spagna, sulla pista del Montmeló, un tracciato conosciutissimo dai team, sede dei test invernali a precedere l’inizio del campionato. Si torna a girare dopo il rocambolesco GP di Azerbaijan, a Baku, dove è stato Lewis Hamilton, quasi per caso, a trionfare. Una corsa molto particolare, condizionata ...

F1 - GP Spagna 2018 : a Barcellona sarà ancora Ferrari-Mercedes - o la Red Bull saprà alzare la testa? : Dopo le emozioni di Baku, la Formula Uno attraversa tutta l’Europa in direzione occidentale e sbarca a Barcellona per la 48esima edizione del Gran Premio di Spagna. Siamo giunti al quinto appuntamento di una stagione che ci sta regalando sorprese e colpi di scena a ripetizione ma che, con la gara del Montmelò taglierà il primo quarto della sua annata. Un primo bilancio parziale, quindi, si potrà assolutamente sviluppare, tenendo conto che ...

F1 - GP Spagna 2018 in tv : gli orari e il programma del fine settimana. La guida su Sky e TV8 : Primo weekend europeo per il Circus della F1. A Barcellona va in scena il GP di Spagna. È Lewis Hamilton a presentarsi come leader del Mondiale, dopo la fortunosa vittoria di Baku. Sebastian Vettel insegue ed è chiamato a riscattare il deludente quarto posto in Azerbaijan. Tanto ci si aspetta anche da Valtteri Bottas, già protagonista nell’ultima gara, e da Kimi Raikkonen, comunque sul podio. Soprattutto, i due Red Bull tornano in pista ...

F1 - Mondiale 2018 : le 5 risposte che dovrà darci il Gran Premio di Spagna : Il Mondiale di Formula Uno 2018 sbarca a Barcellona in vista del Gran Premio di Spagna, una tappa storica ed importante del Mondiale. Sul tracciato catalano, dove si sono disputati anche i test pre-stagionali, capiremo molto a riguardo del prosieguo della stagione e saranno da analizzare diversi punti di interesse. Andiamo ad analizzare i più importanti. 1) Hamilton è migliore di Vettel come pilota? Questa sarà la domanda sulla quale ruoterà ...