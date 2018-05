F1 Spagna | Vettel | «Partire dalla prima fila qui è importante»

Formula 1 - Vettel dopo le libere del GP Spagna : 'Mai in pole qui in Spagna? Ok - rimedierò' : "Davvero non ho mai fatto la pole su questo circuito? Vorrà dire che ci proviamo domani. Partire dalla prima fila qui è importante, perche' inseguire è difficile". dopo le libere al GP di Spagna, ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “Giornata altalenante - ma domani miglioreremo. Sarà importante ottenere la pole position” : Sebastian Vettel ha chiuso il venerdì del GP di Spagna con il quinto tempo della seconda sessione di prove libere. Il tedesco è comunque fiducioso in vista del prosieguo del weekend, specie considerando le novità portate in pista dalla Ferrari. “Tutto quello che abbiamo messo sulla macchina è sembrato funzionare“, le parole di Seb ai microfoni di Sky Sport F1 HD. “Solo le gomme mi sono sembrate diverse, non so se meglio ...

F1 Spagna - Vettel : «Importante sfruttare ogni opportunità» : BARCELLONA - In queste prime gare, le prestazioni della Ferrari legittimano sogni di gloria, ma alla vigilia del GP di Spagna tenta di frenare gli entusiasmi Sebastian Vettel: ' È presto per parlare ...

Formula 1 - GP Spagna 2018. Vettel spinge già a tutta : 'Ma di titolo parliamo a ottobre' : un campionato del mondo molto appassionante. Alla vigilia del GP di Spagna Sebastian Vettel sembra molto felice di ciò: "Credo sia onesto dire che in Australia la Mercedes fosse la macchina più veloce o quantomeno ...