F1 Spagna | Libere 1 | Bottas e Hamilton davanti | 3° Vettel

F1 - Gp Spagna : prime libere targate Mercedes. Bottas davanti a Hamilton - terzo Vettel : BARCELLONA - Mercedes davanti nella prima sessione di libere del Gp di Spagna, quinta prova , su 21, del mondiale di formula uno. Il più veloce è stato il finlandese Valterri Bottas che ha girato in 1'...

Sebastian Vettel è infatti a un solo decimo di distacco dal Campione del Mondo , 1:18.997 contro 1:19.098, , mentre Kimi Raikkonen è quinto , 1:19.499, . Quarta piazza per Max Verstappen , 1:19.187,

F1 GP Spagna - Prove libere 1 : Bottas fa il vuoto - la Ferrari si nasconde : ... il finlandese, che ha cambiato il fondo della propria SF71H durante la sessione, conferma di essere in un ottimo stato di forma così come il quattro volte campione del mondo. Ad infilarsi tra le due ...

F.1 - GP di Spagna - Bottas il più veloce nelle prime prove libere : Il fine settimana del Gran Premio di Spagna di Formula 1 è entrato nel vivo con la prima sessione di prove libere. Valtteri Bottas è stato il più veloce in pista, fermando il cronometro del suo miglior giro sull'1:18.148. Il finlandese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra - Lewis Hamilton - di 8 decimi. Terzo tempo per Sebastian Vettel, staccato di quasi un secondo.Poca aderenza, tanti errori. La prima sessione di prove libere sul ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. I piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare il migliore set-up sulle proprie monoposto e per testare la situazione della pista del Montmelò dove in inverno si sono svolti anche i test. Si preannuncia un turno particolarmente combattuto e interessante, capiremo chi potrà essere favorito per le qualifiche e la gara di

Oggi venerdì 11 maggio si disputano le prove libere del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Barcellona capiremo chi sono i favoriti per il weekend del Montmelò: i piloti avranno a disposizione due turni da 90 minuti ciascuno per trovare il giusto feeling col tracciato e per mettere a punto la propria monoposto in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di domenica. La Formula Uno torna in Europa e

oggi venerdì 11 maggio si disputano le prove libere del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. A Barcellona inizierà un lungo weekend, determinante per le sorti dell'intero campionato: la Formula Uno torna in Europa: sul circuito di Montmelò ne vedremo delle belle, si riaccende la sfida a distanza tra Ferrari e Mercedes con la Red Bull pronta a inserirsi. Lewis Hamilton è tornato in testa alla classifica dopo la vittoria di Baku