F1 GP Spagna | Prove libere 1 | Bottas fa il vuoto | la Ferrari si nasconde

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Valtteri Bottas in testa - Vettel risponde a Hamilton : Sebastian Vettel è infatti a un solo decimo di distacco dal Campione del Mondo , 1:18.997 contro 1:19.098, , mentre Kimi Raikkonen è quinto , 1:19.499, . Quarta piazza per Max Verstappen , 1:19.187, ...

F.1 - GP di Spagna - Bottas il più veloce nelle prime prove libere : Il fine settimana del Gran Premio di Spagna di Formula 1 è entrato nel vivo con la prima sessione di prove libere. Valtteri Bottas è stato il più veloce in pista, fermando il cronometro del suo miglior giro sull'1:18.148. Il finlandese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra - Lewis Hamilton - di 8 decimi. Terzo tempo per Sebastian Vettel, staccato di quasi un secondo.Poca aderenza, tanti errori. La prima sessione di prove libere sul ...

LIVE F1 - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Risultati e classifica in tempo reale

LIVE F1 - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Risultati e classifica in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. I piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare il migliore set-up sulle proprie monoposto e per testare la situazione della pista del Montmelò dove in inverno si sono svolti anche i test. Si preannuncia un turno particolarmente combattuto e interessante, capiremo chi potrà essere favorito per le qualifiche e la gara di ...

DIRETTA F1 - GP Spagna 2018 LIVE : come vedere le prove libere in tv e seguirle in tempo reale. Orari e programma

DIRETTA F1 - GP Spagna 2018 LIVE : come vedere le prove libere in tv e seguirle in tempo reale. Orari e programma : Oggi venerdì 11 maggio si disputano le prove libere del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Barcellona capiremo chi sono i favoriti per il weekend del Montmelò: i piloti avranno a disposizione due turni da 90 minuti ciascuno per trovare il giusto feeling col tracciato e per mettere a punto la propria monoposto in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di domenica. La Formula Uno torna in Europa e ...

F1 oggi - venerdì 11 maggio - - GP Spagna 2018 : prove libere. Orario d'inizio e come vederle in tv. Il programma completo

F1 oggi (venerdì 11 maggio) - GP Spagna 2018 : prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv. Il programma completo : oggi venerdì 11 maggio si disputano le prove libere del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. A Barcellona inizierà un lungo weekend, determinante per le sorti dell’intero campionato: la Formula Uno torna in Europa: sul circuito di Montmelò ne vedremo delle belle, si riaccende la sfida a distanza tra Ferrari e Mercedes con la Red Bull pronta a inserirsi. Lewis Hamilton è tornato in testa alla classifica dopo la vittoria di Baku ...

F1 tv - GP Spagna 2018 : come vedere le prove libere. Il programma e gli orari : Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Spagna 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Barcellona inizieranno a duellare Ferrari e Mercedes con la solita incognita rappresentata dalla Red Bull, nelle prime due sessioni di prove libere. Con molta probabilità non vedremo troppo lavoro in pista dato che proprio al Montmelò a febbraio tutte le scuderie hanno svolto i test pre-stagionali, mettendo dunque in cascina dati importanti per ...