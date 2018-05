F1 | GP Spagna 2018 | problemi al motore della Ferrari di Kimi Raikkonen Il finlandese

oasport

(Di venerdì 11 maggio 2018) Non inizia nel migliore dei modi il weekend di, nel quinto appuntamento del Mondialedi Formula Uno in. Il, nel corso delle prove libere 2, era stato costretto ad interrompere anzitempo il proprio lavoro in pista a causa di un’anomalia riscontrata sulla power unitsua SF71H. I tecnici del Cavallino Rampante si sono subito attivati per verificare l’origine del problema. Inizialmente si riteneva o, per meglio dire, si sperava, che fosse il turbo a non funzionare nel modo corretto. In questo caso, infatti, sarebbe bastato sostituire il componente danneggiato e non l’intera power unit. In serata però si è appurato che il danno era ben più serio: cedimento dell’unità termica. Out of precaution, the full block (ICE+turbo+MGU-H) on #7’s car will be taken down for checks and replaced for tomorrow. ...