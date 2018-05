F1 - GP Spagna 2018 domani (12 maggio) : orario d’inizio e come vedere in tv e in streaming le qualifiche. Il programma completo : Sabato 12 maggio il circuito del Montmeló sarà teatro delle qualifiche del GP di Spagna 2018, quinta prova del Mondiale di Formula Uno. Sulla pista catalana si preannuncia una nuova sfida tra la Ferrari e la Mercedes. La Rossa ha ottenuto tre pole position negli ultimi tre round iridati ed è intenzionata ad allungare la striscia vincente. Da par suo la scuderia di Brackley, conscia di disporre di un vettura altrettanto prestazionale, vorrà farsi ...

F1 - GP Spagna 2018 : analisi prove libere. Grande equilibrio al Montmelò. Mercedes da battere - ma Red Bull e Ferrari sono vicine - specie in ottica gara : Le prime prove libere del Gran Premio di Spagna 2018 (clicca qui per programma e tv) ci hanno regalato alcune conferme e diverse novità. In primo luogo ci hanno ribadito che la Mercedes si trova su uno dei circuiti preferiti, sia per la vettura che per i suoi piloti. Valtteri Bottas ha fatto segnare il miglior tempo nella FP1, mentre Lewis Hamilton nel pomeriggio ha fissato un ottimo 1:18.259. Con il passare dei minuti, però, Red Bull e Ferrari ...

F1 - Qualifiche GP Spagna 2018 : su che canale vederle in tv? Gli orari di dirette e differite su Sky e TV8 : Sabato 12 maggio si disputano le Qualifiche del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato del Montmelò partirà la caccia alla pole position: i piloti si daranno battaglia per conquistare il miglior risultato possibile sulla griglia di partenza, scattare davanti a Barcellona è fondamentale perché su questo tracciato è difficile sorpassare. Le Mercedes sembrano avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza, ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere - la classifica combinata dei tempi. Valtteri Bottas in testa - Hamilton e Vettel replicano : Valtteri Bottas ha concluso le prove libere 1 e 2 con il miglior tempo in assoluto. Il finlandese ha siglato 1:18.148 nella FP1 ed è rimasto in testa anche al termine della seconda sessione in cui ha prevalso Lewis Hamilton. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono quinto e sesto. GP Spagna 2018, prove libere 1-2: classifica combinata DEI TEMPI 1. Valtteri Bottas 1:18.148 2. Lewis Hamilton 1:18.259 3. Daniel Ricciardo 1:18.392 4. Max ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “Giornata altalenante - ma domani miglioreremo. Sarà importante ottenere la pole position” : Sebastian Vettel ha chiuso il venerdì del GP di Spagna con il quinto tempo della seconda sessione di prove libere. Il tedesco è comunque fiducioso in vista del prosieguo del weekend, specie considerando le novità portate in pista dalla Ferrari. “Tutto quello che abbiamo messo sulla macchina è sembrato funzionare“, le parole di Seb ai microfoni di Sky Sport F1 HD. “Solo le gomme mi sono sembrate diverse, non so se meglio ...

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Dobbiamo capire qual è stato il problema. C’è del lavoro da fare” : “Non è stato un venerdì lineare“. L’ammissione è arrivata proprio per bocca di Kimi Raikkonen, ai microfoni di Sky Sport F1 HD. Il pilota finlandese ha terminato con anticipo la seconda sessione, per un problema alla power unit che ha portato il box a chiedergli di spegnere la macchina. “Non so cosa è successo. C’è stato un problema che mi ha costretto a fermarmi ma dobbiamo ancora capire cosa è stato“. La ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton in testa - Sebastian Vettel quarto. Problemi per Kimi Raikkonen : Il più veloce delle prove libere 2 del GP di Spagna è stato Lewis Hamilton. Il britannico ha stampato un tempo di 1’18″259, chiudendo un venerdì che ha lesinato difficoltà ed incognite in vista del prosieguo del weekend. Il tempo del campione del Mondo in carica è più basso rispetto a quello fatto segnare dal compagno di squadra Valtteri Bottas stamattina (1’18″148) ed è stato ottenuto con gomma gialla, la Soft, ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel non molla : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha spinto la sua Mercedes a 1:18.259 rifilando così un decimo di distacco a Dani Ricciardo, abile a precedere il compagno di scuderia Max Verstappen (1:18.533). Sebastian Vettel non molla al volante della sua Ferrari e rimane a tre decimi dal brittanico, subito davanti a Valtteri Bottas (1:18.611, primo nella ...

F1 - GP Spagna 2018 : quando si corrono le qualifiche? Programma - orari e tv : Domani 12 maggio, le qualifiche del GP di Spagna, quinta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, animeranno la scena sul tracciato catalano del Montmeló. Si prospetta il solito confronto tra la Ferrari e la Mercedes in un round in cui tutti i team disporranno di miglioramenti tecnici sulle proprie vetture. La Rossa ha ottenuto tre pole negli ultimi tre appuntamenti e vuol allungare la striscia vincente. Da par loro le Frecce d’ Argento ...

