F 1 | GP di Spagna - Bottas il più veloce nelle prime prove libere

(Di venerdì 11 maggio 2018) Il fine settimana del Gran Premio didi Formula 1 è entrato nel vivo con la prima sessione di. Valtteriè stato il piùin pista, fermando il cronometro del suo miglior giro sull'1:18.148. Il finlandese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra - Lewis Hamilton - di 8 decimi. Terzo tempo per Sebastian Vettel, staccato di quasi un secondo.Poca aderenza, tanti errori. La prima sessione disul circuito di Catalunya è stata certamente caratterizzata dalla scarsa aderenza del nuovo asfalto e del forte vento che ha disturbato molto l'attività in pista. A questo, i piloti hanno dovuto anche confrontarsi con le nuove gomme della Pirelli, con un battistrada ridotto di 0,4 millimetri, soluzione adottata per ridurre i problemi di surriscaldamento. Sono stati davvero tanti i testacoda e le uscite di pista in un'ora e mezza di: ad avere la ...