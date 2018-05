Exomars 2020 | nuovo disco verde per la missione europea su Marte 

Spazio - incontri ravvicinati : Exomars 2020 e Amalia Ercoli Finzi : ... "Il compito di divulgare la scienza non si limita ai giovani già in età adulta, ma va portato ai ragazzini, ai bambini delle elementari proprio perché - ha osservato - è allora che si formano nel ...

Spazio : spettrometro italiano per Exomars 2020 : Nuovo tassello per la missione europea Exomars che nel 2020 approderà su Marte per catturare campioni del pianeta rosso, studiarne i misteri e cercare tracce di vita. Lo strumento di volo italiano MA_MISS, il primo strumento scientifico della missione Exomars 2020, è stato infatti ultimato ed è ora pronto per la consegna. Ad annunciarlo è l’Agenzia Spaziale Italiana riferendo i risultati della riunione periodica ‘Exomars Science ...