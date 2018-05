Evade dal carcere del Pratello | ricercato 20enne

Lodi - marocchino Evade dal carcere. Scoppia la polemica sulla sicurezza : Ha atteso l'ora d'aria del pomeriggio, poi verso le 16.00 è riuscito a scavalcare il muro di cinta della casa circondariale di Lodi, ed è evaso. Della sua scomparsa si è accorto poco dopo l'unico ...

Lodi - spacciatore Evade dal carcere scavalcando uno dei muri : ricercato : carcere di Lodi Sparito durante l'ora d'aria. È evaso sabato pomeriggio del carcere di Lodi uno spacciatore marocchino, Mohamed El Madoui, di 22 anni. A quanto sembra l'uomo avrebbe scavalcato uno dei ...

Vuole scontare la pena in Piemonte per stare accanto ai nipoti - Evade dalla semilibertà : arrestato : Condannato a 30 anni per vari reati tra cui un omicidio, era detenuto a Padova. Preso dai carabinieri a Bruino, nel Torinese

Napoli - baby detenuto Evade dal carcere minorile di Nisida : Aveva ottenuto un permesso premio ma, allo scadere del beneficio, non è rientrato nel carcere minorile di Nisida, dove era ristretto, facendo perdere le sue tracce. Lo rende noto Donato...

Sanremo - detenuto Evade dall’ospedale. Aperta la caccia all’uomo. Polizia : “E’ molto pericoloso” : Da questa mattina all'alba a Sanremo è scattata una vera e propria caccia all'uomo dopo che un detenuto, accompagnato all'ospedale della città, è riuscito ad...Continua a leggere

Sanremo - tentato omicida Evade dall’ospedale con le manette. Caccia all’uomo nella città del Festival : evade dal’ospedale con le manette ai polsi, è Caccia all’uomo dalle prime ore della mattinata a Sanremo. Ad eludere i controlli della polizia penitenziaria è stato un giovane detenuto che stava scontando una condanna definitiva per tentato omicidio nel carcere di Valle Armea. L’uomo, 24 anni, marocchino, si sarebbe sottratto alla custodia degli age...

Monza - cerca di Evadere dal carcere nascosto tra i parenti dei detenuti : Il carcere di via Sanquirico a Monza , foto Radaelli, Ha approfittato di una gara podistica all'interno del carcere per tentare di evadere. Sabato pomeriggio nella casa circondariale di Monza la ...

Evade dai domiciliari ma viene fermato dalla polizia durante un controllo : L'uomo è stato trovato anche senza patente. Nei giorni scorsi, durante servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, personale di Porto Torres ha proceduto al controllo di un'autovettura ...

Parma - boss internazionale della droga Evade dall'ospedale : Nimon Zogaj, arrestato nel 2016 al confine tra Montenegro e Kosovo, stava scontando 22 anni di carcere

Foggia - boss progettava fuga dal carcere a Capodanno : arrestate nove persone. “Avrebbero usato una gru per Evadere” : Il boss e il suo gregario avrebbero dovuto segare le sbarre delle finestre della cella con i ‘capelli d’angelo’ che avevano ricevuto nella sala colloqui due giorni prima. Una volta usciti avrebbero dovuto raggiungere il tetto di un capannone interno al carcere di Foggia e vicino alle mura del carcere, dove sarebbero poi saltati sul cestello collegato al braccio telescopico di una gru o di un carrello elevatore, posizionati ...

Foggia - volevano far Evadere un boss dal carcere : arrestati : Foggia, volevano far evadere un boss dal carcere: arrestati Foggia, volevano far evadere un boss dal carcere: arrestati Continua a leggere L'articolo Foggia, volevano far evadere un boss dal carcere: arrestati sembra essere il primo su NewsGo.

Volevano far Evadere boss dal carcere : 9 arresti a Foggia - : Detenzione illegale di armi e tentata evasione sono i reati contestati ai 9 destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari eseguite dalla Guardia di Finanza

