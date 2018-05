Euro | le idee di Lega e 5 Stelle

Idee di viaggio 2018 : 10 esperienze esclusive da provare in Euro pa : Trascorri un giorno indimenticabile a boro di questo yacht e ammira l'incredibile paesaggio di questa perla italiana famosa in tutto il mondo. Tour di 7 o 9 notti per scoprire il meglio della Croazia ...

Elezioni - Pizzarotti vota + Euro pa. “Vicina a mie idee. E poi Parma è città dei diritti” : Federico Pizzarotti , sindaco di Parma ed ex M5s, voterà PiùEuropa. “Prima di tutto – scrive su facebook – perché, come disse una volta Rodotà venendoci a trovare, Parma si è dimostrata essere la città dei diritti: qui abbiamo sviluppato prima di tanti, e prima ancora che se ne discutesse in Parlamento, un testamento biologico, il registro delle unioni civili, le cittadinanze civiche e il registro della bigenitorialità. Parma è ...

Le idee di Mediapro sul calcio in tv - italiani nei guai : servono 60 Euro al mese - una follia! : “Secondo la nostra stima nell’ottica del canale tematico, il prezzo per vedere in Italia tutta la Serie A e la B dovrebbe essere fra 35 e 40 euro”. Che cosa? Il presidente di Mediapro, Jaume Roures, ha spiegato il proprio piano in merito alla distribuzione dei diritti tv in Italia, un piano che non sembra essere molto favorevole per i tanti utenti e tifosi dello stivale. 35-40 euro al mese per avere il pacchetto completo ...