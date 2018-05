EUR /USD su : festa finita per il dollaro? La view degli esperti : A detta di ING però questa situazione potrebbe ribaltarsi nuovamente a breve e secondo gli analisti questa divergenza tra Stati Uniti e resto del mondo non potrà durare a lungo. A tal proposito la ...

Analisi Tecnica : EUR /USD del 10/05/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il cross Euro / Dollaro USA , portandosi a 1,191. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Analisi Tecnica : EUR /USD del 10/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del cross Euro / Dollaro USA , che si attesta a 1,1917, in lieve aumento dello 0,56%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'...

Cambio EURo Dollaro : accertata correlazione EUR/USD con rendimenti Treasury - spunti Forex : In questo momento, come confermato da numerosi indicatori comunicati al mercato negli ultimi mesi, l'economia si trova in uno stadio avanzato e maturo. Viceversa è invece la situazione in Europa dove,...