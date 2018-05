Errore choc al Grande Fratello 15 | le telecamere mostrano un concorrente sul wc

“Ho un tumore” - la confessione choc del vip italiano. Dopo un periodo difficilissimo fatto di tErrore e ansia - l’amatissimo personaggio ha deciso di rivelare il suo segreto più doloroso. Fan senza parole : “Ho avuto un tumore, mi hanno operato”. Ha usato queste parole, su Facebook, l’amato vip italiano per rivelare il suo segreto più intimo. Una confessione a cuore aperto. Di quelle che non ti aspetti ma destinate a lasciare il segno. Quando i fan, sul profilo ufficiale del musicista, hanno letto quel lungo post, sono rimasti pietrificati. E chi se lo aspettava che stesse combattendo una battaglia come questa… Ora, però, ha deciso di raccontare ...

“Soltanto un’influenza - vada a casa”. L’Errore choc dei medici : un caso italiano - andato in scena a Firenze - che ha fatto infuriare i social. Una morte assurda a solo 11 anni : Un caso che aveva fatto discutere e infuriare gli utenti italiani, una morte assurda e drammatica che poteva essere evitata e che invece, purtroppo, è avvenuta sotto gli occhi di genitori disperati che hanno visto morire la loro piccola per un grave caso di malasanità. Una vicenda che ora è arrivata alla sua conclusione, dopo una battaglia condotta nelle aule di tribunale. Due medici già condannati in via definitiva per omicidio colposo ...