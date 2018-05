Eros | la relazione è più profonda se parte dal cervello

Nuove evidenze sulla relazione fra il fumo - la scl Eros i multipla e il suo trattamento : Due articoli pubblicati di recente hanno fornito Nuove informazioni riguardo all’effetto del fumo sull’evoluzione della disabilità e sulla risposta al trattamento con interferone nelle persone con sclerosi multipla . I risultati raccolti dai due studi indicano che, per le persone con sclerosi multipla , la scelta di rinunciare al fumo , seppure non facile da prendere, comporta importanti benefici sotto diversi punti di vista. Heydarpour e colleghi ...

Valutata la relazione fra infezioni e sviluppo di sclErosi multipla pediatrica : Da tempo si ipotizza che precedenti infezioni costituiscano un fattore di rischio per lo sviluppo della sclerosi multipla. Esperti appartenenti alla rete statunitense di Centri per lo studio della sclerosi multipla pediatrica hanno valutato tale relazione in questa specifica casistica. I risultati hanno indicato che nessun fattore indicativo di pregresse infezioni e di contatti con microrganismi o loro strutture, anche sotto forma di vaccini, si ...